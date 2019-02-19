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Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных 

19 февраля 2019, 14:54  •  146 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в результате вооружённого конфликта в Донбассе погибли более 2,9 тыс. военнослужащих украинских вооружённых сил.
 
РИА Новости
 

Об этом Порошенко сообщил в ходе выступления на заседании Верховной рады Украины. Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

«Самое страшное, чего нам это стоило, — тысячи и тысячи человеческих жизней. 2949 воинов отдали свои жизни за то, чтобы мы имели возможность менять государство», — сказал он. 

Украинский президент добавил, что власти страны «не потратят впустую этот шанс».

Ранее Порошенко заявил, что во время боевых действий в Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций.

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