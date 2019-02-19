Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных 

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в результате вооружённого конфликта в Донбассе погибли более 2,9 тыс. военнослужащих украинских вооружённых сил.

Об этом Порошенко сообщил в ходе выступления на заседании Верховной рады Украины. Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

«Самое страшное, чего нам это стоило, — тысячи и тысячи человеческих жизней. 2949 воинов отдали свои жизни за то, чтобы мы имели возможность менять государство», — сказал он.

Украинский президент добавил, что власти страны «не потратят впустую этот шанс».

Ранее Порошенко заявил, что во время боевых действий в Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций.