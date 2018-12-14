Порошенко назвал чернобыльскую зону территорией изменений

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции становится территорией изменений. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Без преувеличения можно сказать, что благодаря энтузиазму, ответственности и высокому профессионализму людей, которые там работают, а также большой международной поддержке чернобыльская зона наконец становится территорией изменений», — заявил Порошенко в обращении, приуроченном к дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Он подчеркнул, что власти должны «использовать все имеющиеся возможности для обеспечения достойной жизни чернобыльцев».

Также президент Украины выразил благодарность всем, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В апреле Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна превратиться в территорию инновационных технологий.