Порошенко назвал Бужанского «ничтожеством»















Экс-президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на акции против изменения языкового закона назвал народного депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского «ничтожеством».«Я хочу подчеркнуть, что мы специально это сделали после выборов, чтобы не дать политизировать государственный вопрос украинского языка. А что они делают? Вчера они проголосовали за закон о проведении местных выборов именно 25 октября. А уже сегодня ставят вопрос, который раскалывает государство», — отметил он.Затронув личность нардепа Бужанского, который поднял вопрос «отмены украинского языка», Порошенко заявил:«Здесь я слышал об этом мужчине или не мужчине, который обнаженным любит фотографироваться — господине Бужанском. Он думает, что он поднимает этот флаг. Я прошу вас: не вспоминайте эту фамилию. Он ничтожество».Порошенко вывел своих сторонников под Раду,якобы защищать украинский язык, но говорил больше о своих уголовных делах и пиарился перед выборами. В выступлении вспоминал Иисуса и Путина.Напомним, Максим Бужанский инициировал проект закона о языке, которым предлагается отменить переход ряда школ с 1 сентября на изучения предметов на украинском языке. В законопроекте предложено отложить переход до 2023 года. Профильный комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил, указав, что нормы проекта влекут за собой дополнительные бюджетные расходы.Сегодня, 16 июля, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект №2362, однако его не включили в повестку дня.Тем не менее, противники данного закона, организованные Петром Порошенко, проводят немногочисленные акции в городах Украины.И основная же, конечно, в Киеве.