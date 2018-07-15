|
Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины
15 июля 2018, 14:24 • 67 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко призвал бороться за получение Украинской православной церковью автокефалии, поскольку это является одним из столпов Украины.
© Maxym Marusenko globallookpress.com
«Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности и в конце концов всей мировой геополитики», — цитирует Интерфакс президента.
Он подчеркнул, что ситуация вокруг предоставления томоса УПЦ непростая.
«Нет никаких оснований считать, будто бы томос у нас в кармане. У нас с вами остаются две вещи для того, чтобы его получить: молиться и бороться», — добавил он.
Ранее Порошенко призвал украинцев всего мира молиться о положительном решении синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии УПЦ.
Подпишитесь на нас
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 июля 2018, 02:54
|
11 июля 2018, 09:54
|
13 июля 2018, 02:24
|
12 июля 2018, 08:24
|
13 июля 2018, 07:24
|
13 июля 2018, 00:39
|
10 июля 2018, 03:12