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Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины

15 июля 2018, 14:24  •  67 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко призвал бороться за получение Украинской православной церковью автокефалии, поскольку это является одним из столпов Украины.
 
© Maxym Marusenko globallookpress.com
 

«Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности и в конце концов всей мировой геополитики», — цитирует Интерфакс президента.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг предоставления томоса УПЦ непростая.

«Нет никаких оснований считать, будто бы томос у нас в кармане. У нас с вами остаются две вещи для того, чтобы его получить: молиться и бороться», — добавил он.

Ранее Порошенко призвал украинцев всего мира молиться о положительном решении синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии УПЦ. 

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