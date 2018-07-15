Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко призвал бороться за получение Украинской православной церковью автокефалии, поскольку это является одним из столпов Украины.

«Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности и в конце концов всей мировой геополитики», — цитирует Интерфакс президента.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг предоставления томоса УПЦ непростая.

«Нет никаких оснований считать, будто бы томос у нас в кармане. У нас с вами остаются две вещи для того, чтобы его получить: молиться и бороться», — добавил он.

Ранее Порошенко призвал украинцев всего мира молиться о положительном решении синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии УПЦ.