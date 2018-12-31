Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава миграционной службы ушел в отставку
«Действия Киева бьют рикошетом по обычным гражданам»: чего достигло руководство ...
Лавров предупредил Европу об ответных мерах в случае размещения американских рак...
В Румынии в ответ на критику РФ посоветовали "обновить историческую информа...
Главная / Украина

Порошенко назвал 2018 год для Украины «насыщенным событиями»

31 декабря 2018, 14:54  •  68 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что 2018-й для Украины стал чрезвычайно важным и насыщенным событиями годом.
 
Reuters
 

«2018 год стал для Украины чрезвычайно важным и насыщенным событиями. В частности, была создана единая поместная православная церковь Украины, мы продолжили укреплять нашу армию и международную поддержку Украины, лозунг «Слава Украине!» стал официальным приветствием наших военных», — написал он в Facebook.

При этом, по его словам, самым главным стало то, что Украина «выстояла и стала сильнее».

«Но самое главное — мы выстояли и стали сильнее, несмотря на коварные планы и действия страны-агрессора. Горд, что вместе с вами стал участником этих исторических событий», — добавил президент.

Ранее Порошенко заявил, что проект об автокефалии возник не спонтанно, а является частью стратегии по избавлению от российского влияния.

11 октября президент подписал закон, устанавливающий лозунг «Слава Украине!» в качестве воинского приветствия.

Он назвал его сакральным для украинских граждан. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

68
Источник
Похожие новости
29 декабря 2018, 20:39
На Украине у задержанного студента нашли арсенал оружия
29 декабря 2018, 20:39
В МИД назвали провокацией заявления о продвижении ВСУ в Донбассе
30 декабря 2018, 03:09
«Культивирование мифов»: как радикалы пытаются переписать историю Украины

31 декабря 2018, 14:54
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
31 декабря 2018, 01:54
«Возможность поддержать плачевную экономику Украины»: «Нафтогаз» назвал объём финансовых претензий к «Газпрому»
30 декабря 2018, 19:24
На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92%
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
31 декабря 2018, 02:09
"Минскнаш": Украинская "Страна" выпустила материал о российской &...
31 декабря 2018, 02:09
Лавров предупредил Европу об ответных мерах в случае размещения американских ракет на...
31 декабря 2018, 08:39
В Financial Times написали о "больших потерях русских" в войне с Украиной
31 декабря 2018, 02:09
С России снять санкции, Украине внести свой вклад в мирный процесс: Канцлер Австрии в...
31 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.12.18
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
27 декабря 2018, 16:54
"Кикабидзе рыдал", "Ротару что-то тут выдала": Гаспарян после заявления Лолиты назвал звезд, "зарабатывающих" на политике
26 декабря 2018, 22:54
Почему «Авангард» так важен для России и страшен для США
27 декабря 2018, 20:09
"Как метеорит, как огненный шар": Западные СМИ в панике от испытаний российского "Авангарда"
30 декабря 2018, 01:56
Куда деваются пропагандисты процветающей "ДHP"
25 декабря 2018, 06:24
Хакеры узнали о возможных взрывах шести заводов на территории Украины. Обвинят Россию
26 декабря 2018, 11:39
″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положения
26 декабря 2018, 19:39
Эксперты прокомментировали предложение затопить США, повернув Гольфстрим
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.