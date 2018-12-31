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Порошенко назвал 2018 год для Украины «насыщенным событиями»
31 декабря 2018, 14:54 • 68 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что 2018-й для Украины стал чрезвычайно важным и насыщенным событиями годом.
Reuters
«2018 год стал для Украины чрезвычайно важным и насыщенным событиями. В частности, была создана единая поместная православная церковь Украины, мы продолжили укреплять нашу армию и международную поддержку Украины, лозунг «Слава Украине!» стал официальным приветствием наших военных», — написал он в Facebook.
При этом, по его словам, самым главным стало то, что Украина «выстояла и стала сильнее».
«Но самое главное — мы выстояли и стали сильнее, несмотря на коварные планы и действия страны-агрессора. Горд, что вместе с вами стал участником этих исторических событий», — добавил президент.
Ранее Порошенко заявил, что проект об автокефалии возник не спонтанно, а является частью стратегии по избавлению от российского влияния.
11 октября президент подписал закон, устанавливающий лозунг «Слава Украине!» в качестве воинского приветствия.
Он назвал его сакральным для украинских граждан.
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