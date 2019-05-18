Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кто против?": Зеленский потерял возможность распустить Верховную Раду...
Порошенко учредил на Украине День отца
«Государства не хотят быть гаванью для преступных денег»: представитель ООН о бо...
Россия и Совет Европы: Уйти нельзя остаться
Главная / Украина

Порошенко назначил стипендию Сенцову

18 мая 2019, 22:54  •  15 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о назначении государственной стипендии им. Левко Лукьяненко осуждённому в России за терроризм режиссёру Олегу Сенцову.
 
©president.gov.ua
 

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что вместе с этим стипендии были назначены ещё нескольким людям, в частности осуждённым в России Владимиру Балуху и Роману Сущенко.

В декабре 2018 года Порошенко уже подписывал указ о выплате стипендии им. Левко Лукьяненко задержанным в России украинцам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
18 мая 2019, 19:39
«Украинцам не нужны националистические лозунги»: в России отреагировали на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
18 мая 2019, 13:09
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
18 мая 2019, 00:09
Украина не отправила приглашение России на инаугурацию Зеленского
18 мая 2019, 19:39
Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной раде
18 мая 2019, 16:24
В Госдуме оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма
18 мая 2019, 19:39
Эксперт объяснил совет Порошенко Зеленскому продолжать давление на Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2019, 01:39
С какой стати отдавать своих потребителей им? В Минэнерго России отказались продавать газ Украине для ЕС
15 мая 2019, 13:39
В Кремле прокомментировали новые торговые санкции Украины
15 мая 2019, 04:09
"Он уже мёртв": В США решили судьбу ковёрщика, из-за которого запнулся Путин
12 мая 2019, 01:09
"Трамп не знает, что делать с "проектом Украина": Политолог - о том, почему у президента США не будет "тёплых отношений" с Киевом
15 мая 2019, 18:39
Какие секреты увез за границу сбежавший топ-менеджер филиала «Роскосмоса»
15 мая 2019, 23:24
«Ограничить возможности для Зеленского»: Порошенко подписал закон о государственном языке
17 мая 2019, 11:24
Лазареву посыпались угрозы в Сети после удачи в полуфинале "Евровидения": "Вот только попробуй победить"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.