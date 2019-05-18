Порошенко назначил стипендию Сенцову

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о назначении государственной стипендии им. Левко Лукьяненко осуждённому в России за терроризм режиссёру Олегу Сенцову.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что вместе с этим стипендии были назначены ещё нескольким людям, в частности осуждённым в России Владимиру Балуху и Роману Сущенко.

В декабре 2018 года Порошенко уже подписывал указ о выплате стипендии им. Левко Лукьяненко задержанным в России украинцам.