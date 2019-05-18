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Порошенко назначил стипендию Сенцову
18 мая 2019, 22:54 • 15 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о назначении государственной стипендии им. Левко Лукьяненко осуждённому в России за терроризм режиссёру Олегу Сенцову.
©president.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что вместе с этим стипендии были назначены ещё нескольким людям, в частности осуждённым в России Владимиру Балуху и Роману Сущенко.
В декабре 2018 года Порошенко уже подписывал указ о выплате стипендии им. Левко Лукьяненко задержанным в России украинцам.
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