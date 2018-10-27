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Порошенко назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях

27 октября 2018, 14:39  •  47 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко назначил Александра Карпенко на пост начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
 
Reuters
 

Об этом свидетельствует указ президента.

«Назначить Карпенко Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях», — говорится в документе.

Ранее Порошенко провёл встречу с тремя бывшими президентами Украины, в ходе которой стороны обсудили вопрос достижения мира в Донбассе.

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