|
Порошенко назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях
27 октября 2018, 14:39 • 47 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко назначил Александра Карпенко на пост начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Reuters
Об этом свидетельствует указ президента.
«Назначить Карпенко Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях», — говорится в документе.
Ранее Порошенко провёл встречу с тремя бывшими президентами Украины, в ходе которой стороны обсудили вопрос достижения мира в Донбассе.
Подпишитесь на нас
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
22 октября 2018, 04:54
|
23 октября 2018, 10:09
|
23 октября 2018, 10:09
|
26 октября 2018, 09:39
|
25 октября 2018, 17:24
|
22 октября 2018, 01:39
|
20 октября 2018, 23:39