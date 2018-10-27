Порошенко назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях

Украинский лидер Пётр Порошенко назначил Александра Карпенко на пост начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Об этом свидетельствует указ президента.

«Назначить Карпенко Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях», — говорится в документе.

Ранее Порошенко провёл встречу с тремя бывшими президентами Украины, в ходе которой стороны обсудили вопрос достижения мира в Донбассе.