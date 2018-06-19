|
Порошенко назначил экс-главу Донецкой военно-гражданской администрации аудитором НАБУ
19 июня 2018, 23:54 • 52 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко назначил Павла Жебривского, ушедшего с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации, аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
© РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
«Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Порошенко принял отставку Жебривского с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации.
Подпишитесь на нас
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
13 июня 2018, 00:56
|
15 июня 2018, 09:39
|
14 июня 2018, 07:39
|
13 июня 2018, 05:39
|
14 июня 2018, 17:09
|
15 июня 2018, 15:54
|
18 июня 2018, 07:40