Порошенко нашёл новый символ Украины и угрожает Зеленскому

На митинге у здания Государственного бюро расследований Украины, который устроили в поддержку экс-нардепа Татьяны Черновол, бывший президент Украины Петро Порошенко начал угрожать следователям и даже лично Владимиру Зеленскому.Сегодня известную майданщицу Татьяну Черновол вызвали в Госбюро расследований, где вручили подозрение в причастности к умышленному убийству во время нападения на офис «Партии регионов» в 2013 году. У стен ГБР при этом собралась пёстрая компания из знакомых лиц.Состав митингующих и спикеров богат на известные фамилии: кроме Порошенко, на акции отметились бывший скандально известный директор института нацпамяти Владимир Вятрович, известная неонацистка София Федына, угрожавшая убийством Зеленскому, бывший вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, партийный соратник Порошенко Артур Герасимов и бывший глава СНБО Александр Турчинов.Порошенко прибыл в сопровождении нардепов своей политсилы, которые направились к ГБР сразу после объявления перерыва в Раде.Бывший глава украинского государства объявил, что отличающаяся своим неадекватным поведением Черновол — это новый символ Украины, чем немало ошарашил медиасообщество.«У нас тут опять ганьба, зрада и бандугэть.Пан По с массовкой пришли под стены Госбюро расследований поддержать полоумную Татьяну Черновол, которую обвиняют в предумышленном убийстве во время нападения на офис „Партии регионов”.Кроме стандартных обидных кричалок в адрес действующей власти, пан По сразу выложил козыри, говорит, что „Черновол — новый символ Украины”.Мы аж вздрогнули от (ужаса) неожиданности. Пётр Алексеевич, а как же как минимум Надя?» — прокомментировали акцию авторы крупного украинского Telegram-канала «Зрада чи Перемога».Кроме того, Петро Порошенко, тряся перед камерами документом о подозрении, заявил, что следователи этим документом подписали себе и своей системе приговор, и он обещает, что они ответят за это.«Владимир Александрович, это и ваш приговор», — перешел к угрозам экс-гарант.