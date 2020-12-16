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Порошенко нашёл новый символ Украины и угрожает Зеленскому

16 декабря 2020, 11:55  •  311 • Украина

На митинге у здания Государственного бюро расследований Украины, который устроили в поддержку экс-нардепа Татьяны Черновол, бывший президент Украины Петро Порошенко начал угрожать следователям и даже лично Владимиру Зеленскому.

Сегодня известную майданщицу Татьяну Черновол вызвали в Госбюро расследований, где вручили подозрение в причастности к умышленному убийству во время нападения на офис «Партии регионов» в 2013 году. У стен ГБР при этом собралась пёстрая компания из знакомых лиц.

Состав митингующих и спикеров богат на известные фамилии: кроме Порошенко, на акции отметились бывший скандально известный директор института нацпамяти Владимир Вятрович, известная неонацистка София Федына, угрожавшая убийством Зеленскому, бывший вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, партийный соратник Порошенко Артур Герасимов и бывший глава СНБО Александр Турчинов.

Порошенко прибыл в сопровождении нардепов своей политсилы, которые направились к ГБР сразу после объявления перерыва в Раде.

Бывший глава украинского государства объявил, что отличающаяся своим неадекватным поведением Черновол — это новый символ Украины, чем немало ошарашил медиасообщество.

«У нас тут опять ганьба, зрада и бандугэть.

Пан По с массовкой пришли под стены Госбюро расследований поддержать полоумную Татьяну Черновол, которую обвиняют в предумышленном убийстве во время нападения на офис „Партии регионов”.

Кроме стандартных обидных кричалок в адрес действующей власти, пан По сразу выложил козыри, говорит, что „Черновол — новый символ Украины”.

Мы аж вздрогнули от (ужаса) неожиданности. Пётр Алексеевич, а как же как минимум Надя?» — прокомментировали акцию авторы крупного украинского Telegram-канала «Зрада чи Перемога».

Кроме того, Петро Порошенко, тряся перед камерами документом о подозрении, заявил, что следователи этим документом подписали себе и своей системе приговор, и он обещает, что они ответят за это.

«Владимир Александрович, это и ваш приговор», — перешел к угрозам экс-гарант.

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