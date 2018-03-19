Порошенко нашёл альтернативу войне • 194 • Аналитика







И потому за это кресло Порошенко будет держаться изо всех сил. Причем популярность его на Украине такова, что быть переизбранным, даже с учетом административного ресурса, ему едва ли удастся.





Найти преемника, которому передать власть, под гарантии личной безопасности и неприкосновенности имущества так же маловероятно. Сделавший свой бизнес, в том числе и на «кидках», Порошенко прекрасно это понимает.



Большинство экспертов сходится во мнении, что единственный шанс для главаря хунты сохранить власть (а также жизнь и капитал), это отмена выборов под предлогом военного положения.



Обосновать его проще всего идущей четвертый год гражданской войной. Но, не тем вялотекущим конфликтом, с обстрелами позиций защитников Народных Республик и «жабьими прыжками» в «серой зоне».



Нужны достаточно интенсивные боевые действия, с большим количеством задействованных сил, со значительными потерями. Чтобы в каждом городке – торжественные похороны, чтобы гражданские больницы и их морги на Центральной и Западной Украине были забиты «киборгами». Чтобы население, уже успевшее привыкнуть к «унылому» «АТО» почувствовало, что идет настоящая война. Чтобы все признали:, в условиях «широкомасштабной российской агрессии» военное положение не просто оправдано, оно – необходимо.

Но тут, как говориться, есть нюансы. Москва неоднократно и недвусмысленно давала понять, что широкомасштабное нападение на Народные Республики без ответа не останется, и вынудит ВС РФ к проведению операции по принуждению киевской хунты к миру.

Словесные предупреждения подтверждены вполне конкретными шагами.



Например, на границе с Украиной и с Народными Республиками развернута 8-я армия, практически весь командный состав которой, имеет опыт участия в миротворческих операциях.



Причем, вовсе не обязательно, что в рамках «принуждения» российские войска, в соответствии с мечтами Бжезинского удастся втянуть в затяжные городские бои.



Напомним, что ныне покойный политолог писал: «Нам стоит обратиться к урокам, которые мы извлекли из эпизодов сопротивления в условиях городов во время Второй мировой войны и войны в Чечне, чья столица была местом ожесточенных боев в течение трех месяцев. Суть в том, что, чтобы попытки вторжения стали успешными в политическом смысле, необходимо захватить крупнейшие города. Если крупные города, такие как Харьков или Киев, начнут сопротивляться и боевых действий в городских условиях будет не избежать, конфликт затянется и повлечет за собой огромные расходы».



Однако вполне достаточным итогом операции по принуждению к миру может стать не освобождение всей Украины, с многочисленными издержками, а выход на естественные рубежи – например, по берегу Днепра, или на границы ЛДНР, совпадающие с административными границами бывших Донецкой и Луганской областей.



Как бы то ни было, но новое широкомасштабное обострение в Донбассе, особенно, если в него окажется втянута Россия будет означать еще один разгром ВСУ, и скорее всего – падение Порошенко, даже без «боев в Киеве».



Кроме того, такой вариант развития ситуации едва ли устроит США. Поскольку он, предельно обнажив все «подводные камни» противостояния значительно сократит пространство политического маневра и манипуляций, лишив Вашингтон возможности его любимой игры на повышение ставок. После этого американцам придется, иди «вскрывать карты», или говорить «пас». Почему Меркель не будет считаться с настроением немцев, недовольных её политикой в отношении России



Тупик для главаря хунты, казалось бы. Но Порошенко, или кто-то из его советников нащупали выход из столь неблагоприятной ситуации. А что если объявить военное положение в стране не из-за прямого «внешнего нападения», а из-за внутренней, или «гибридной» войны?



Похоже, что именно такой вариант сегодня пытается реализовать Порошенко. Об этом свидетельствуют энергичные действия СБУ.



Напомним, что 8 марта состоялся арест главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого «в подготовке террористического акта с целью убийства президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов; убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения зданий и инфраструктуры в правительственном квартале; создания «состояния хаоса».



Как утверждает СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов, гранатометов и стрелкового оружия Верховной Рады, Администрации президента и других зданий в правительственном квартале во время пребывания на заседании парламента президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.



«Заговорщиками» якобы планировалось ночью захватить Верховную Раду, убив правоохранителей, которые ее охраняют. А также осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства.



Теперь к этому делу всеми силами стараются «подтянуть» депутата ВРУ Надежду Савченко. 12 марта СБУ вызвало ее на допрос по делу задержанного, но она покинула территорию Украины.



Украинские СМИ уже утверждают, что, собственно, Савченко и является главным подозреваемым. Что она, якобы, уже полгода готовит переворот, для чего завербовала Рубана, который должен был доставить ей оружие из ДНР. В «заговоре» так же участвует один из батальонов, воевавших в зоне «АТО», готовый встать под знамена Савченко. Результаты выборов: кто, чем и как доволен



Кроме того, по заявлению руководителя аппарата СБУ Игоря Гуськова, Рубан тесно сотрудничал с "Украинским выбором" Медведчука и руководил одним из проектов, связанных с федерализацией Украины.



Так же украинские СМИ, со ссылкой на источники в СБУ связывают Рубана с олигархом Игорем Коломойским и его «днепропетровской командой».



Так, по данным УНИАН, ближайший соратник олигарха Геннадий Корбан публично заявлял, что Рубан занимался переговорами об обмене пленными в тесном сотрудничестве с людьми Коломойского, и называл его «нашим человеком».



Еще раньше «избушка» (так на Украине именуют СБУ) провела свыше 25 обысков у лиц, которые якобы «способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций».



«Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против нашей страны. Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий. К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху», — объявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.



Вполне вероятно, что и этих «антиукраинских лиц» попытаются пристегнуть к «делу Рубана», который Порошенко и его сподвижники стараются превратить в «процесс века».



Цели этой грандиозной провокации очевидны. Во-первых, создать повод для широкомасштабных политических репрессий для устранения своих оппонентов, и, возможно, коммерческих конкурентов. Во-вторых, эту провокацию можно использовать ужесточения режима, вплоть до введения военного положения накануне выборов, под предлогом якобы террористической угрозы со стороны России.



В-третьих, тот факт, что значительная часть предполагаемых участников «зрады века», объявлены «пророссийскими», будет использоваться кликой Порошенко, чтобы хоть немного подняться в глазах украинских националистов, которых они бояться по-настоящему. Вполне возможно, что украинский «лидер», под этот «процесс» может даже позволить бандеровцам провести «хрустальную ночь» против украинцев и организаций, объявленных «пророссийскими».



Надо сказать, что в украинском обществе «дело Рубана» не вызывает особого доверия. Однако вариантов у Порошенко немного. Так что приходиться пользоваться тем, что есть, не привередничая. Для Петра Порошенко и его ближайшего окружения вопрос сохранения власти является архиважным безо всякого преувеличения. От него зависит не только сохранность их бизнеса и капиталов, но, возможно, свободы и даже жизни. На имущество главаря хунты претендентов более чем достаточно, а желающих свести с ним счеты столько, что стать гонимым апатридом вроде Саакашвили после утраты президентского кресла стало бы для него колоссальной удачей.И потому за это кресло Порошенко будет держаться изо всех сил. Причем популярность его на Украине такова, что быть переизбранным, даже с учетом административного ресурса, ему едва ли удастся.Найти преемника, которому передать власть, под гарантии личной безопасности и неприкосновенности имущества так же маловероятно. Сделавший свой бизнес, в том числе и на «кидках», Порошенко прекрасно это понимает.Большинство экспертов сходится во мнении, что единственный шанс для главаря хунты сохранить власть (а также жизнь и капитал), это отмена выборов под предлогом военного положения.Обосновать его проще всего идущей четвертый год гражданской войной. Но, не тем вялотекущим конфликтом, с обстрелами позиций защитников Народных Республик и «жабьими прыжками» в «серой зоне».Нужны достаточно интенсивные боевые действия, с большим количеством задействованных сил, со значительными потерями. Чтобы в каждом городке – торжественные похороны, чтобы гражданские больницы и их морги на Центральной и Западной Украине были забиты «киборгами». Чтобы население, уже успевшее привыкнуть к «унылому» «АТО» почувствовало, что идет настоящая война. Чтобы все признали:, в условиях «широкомасштабной российской агрессии» военное положение не просто оправдано, оно – необходимо.Но тут, как говориться, есть нюансы. Москва неоднократно и недвусмысленно давала понять, что широкомасштабное нападение на Народные Республики без ответа не останется, и вынудит ВС РФ к проведению операции по принуждению киевской хунты к миру.Словесные предупреждения подтверждены вполне конкретными шагами.Например, на границе с Украиной и с Народными Республиками развернута 8-я армия, практически весь командный состав которой, имеет опыт участия в миротворческих операциях.Причем, вовсе не обязательно, что в рамках «принуждения» российские войска, в соответствии с мечтами Бжезинского удастся втянуть в затяжные городские бои.Напомним, что ныне покойный политолог писал: «Нам стоит обратиться к урокам, которые мы извлекли из эпизодов сопротивления в условиях городов во время Второй мировой войны и войны в Чечне, чья столица была местом ожесточенных боев в течение трех месяцев. Суть в том, что, чтобы попытки вторжения стали успешными в политическом смысле, необходимо захватить крупнейшие города. Если крупные города, такие как Харьков или Киев, начнут сопротивляться и боевых действий в городских условиях будет не избежать, конфликт затянется и повлечет за собой огромные расходы».Однако вполне достаточным итогом операции по принуждению к миру может стать не освобождение всей Украины, с многочисленными издержками, а выход на естественные рубежи – например, по берегу Днепра, или на границы ЛДНР, совпадающие с административными границами бывших Донецкой и Луганской областей.Как бы то ни было, но новое широкомасштабное обострение в Донбассе, особенно, если в него окажется втянута Россия будет означать еще один разгром ВСУ, и скорее всего – падение Порошенко, даже без «боев в Киеве».Кроме того, такой вариант развития ситуации едва ли устроит США. Поскольку он, предельно обнажив все «подводные камни» противостояния значительно сократит пространство политического маневра и манипуляций, лишив Вашингтон возможности его любимой игры на повышение ставок. После этого американцам придется, иди «вскрывать карты», или говорить «пас».Тупик для главаря хунты, казалось бы. Но Порошенко, или кто-то из его советников нащупали выход из столь неблагоприятной ситуации. А что если объявить военное положение в стране не из-за прямого «внешнего нападения», а из-за внутренней, или «гибридной» войны?Похоже, что именно такой вариант сегодня пытается реализовать Порошенко. Об этом свидетельствуют энергичные действия СБУ.Напомним, что 8 марта состоялся арест главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого «в подготовке террористического акта с целью убийства президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов; убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения зданий и инфраструктуры в правительственном квартале; создания «состояния хаоса».Как утверждает СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов, гранатометов и стрелкового оружия Верховной Рады, Администрации президента и других зданий в правительственном квартале во время пребывания на заседании парламента президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.«Заговорщиками» якобы планировалось ночью захватить Верховную Раду, убив правоохранителей, которые ее охраняют. А также осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства.Теперь к этому делу всеми силами стараются «подтянуть» депутата ВРУ Надежду Савченко. 12 марта СБУ вызвало ее на допрос по делу задержанного, но она покинула территорию Украины.Украинские СМИ уже утверждают, что, собственно, Савченко и является главным подозреваемым. Что она, якобы, уже полгода готовит переворот, для чего завербовала Рубана, который должен был доставить ей оружие из ДНР. В «заговоре» так же участвует один из батальонов, воевавших в зоне «АТО», готовый встать под знамена Савченко.Кроме того, по заявлению руководителя аппарата СБУ Игоря Гуськова, Рубан тесно сотрудничал с "Украинским выбором" Медведчука и руководил одним из проектов, связанных с федерализацией Украины.Так же украинские СМИ, со ссылкой на источники в СБУ связывают Рубана с олигархом Игорем Коломойским и его «днепропетровской командой».Так, по данным УНИАН, ближайший соратник олигарха Геннадий Корбан публично заявлял, что Рубан занимался переговорами об обмене пленными в тесном сотрудничестве с людьми Коломойского, и называл его «нашим человеком».Еще раньше «избушка» (так на Украине именуют СБУ) провела свыше 25 обысков у лиц, которые якобы «способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций».«Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против нашей страны. Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий. К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху», — объявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.Вполне вероятно, что и этих «антиукраинских лиц» попытаются пристегнуть к «делу Рубана», который Порошенко и его сподвижники стараются превратить в «процесс века».Цели этой грандиозной провокации очевидны. Во-первых, создать повод для широкомасштабных политических репрессий для устранения своих оппонентов, и, возможно, коммерческих конкурентов. Во-вторых, эту провокацию можно использовать ужесточения режима, вплоть до введения военного положения накануне выборов, под предлогом якобы террористической угрозы со стороны России.В-третьих, тот факт, что значительная часть предполагаемых участников «зрады века», объявлены «пророссийскими», будет использоваться кликой Порошенко, чтобы хоть немного подняться в глазах украинских националистов, которых они бояться по-настоящему. Вполне возможно, что украинский «лидер», под этот «процесс» может даже позволить бандеровцам провести «хрустальную ночь» против украинцев и организаций, объявленных «пророссийскими».Надо сказать, что в украинском обществе «дело Рубана» не вызывает особого доверия. Однако вариантов у Порошенко немного. Так что приходиться пользоваться тем, что есть, не привередничая. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 194 Источник Похожие новости Призрак торговых войн: США против всех Кинозал: от агента «новичок» даже воробьи покраснели Мы вместе! 4-я годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

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