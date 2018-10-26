Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В украинской полиции назвали самый криминальный город страны
Греф обманул Путина и повысил ставку ипотеки (Руслан Осташко)
Навальный с непогашенной «условкой» улетел в Вену
Злобин призвал Россию успокоиться: "Учения НАТО - это норма!" Вечер с ...
Главная / Украина

Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко

26 октября 2018, 19:09  •  267 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко нарушил протокол на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передаёт телеканал «112 Украина».
 
Reuters
 

Сообщается, что по протоколу первым выступил Порошенко, акцентировав в своей речи внимание на вопросах развития двустороннего сотрудничества.

Вторым выступил белорусский лидер. Он также говорил об экономических и культурных вопросах, но в конце своего выступления упомянул о «братоубийственной войне в Донбассе» и заявил, что конфликт должны решить три славянских народа.

Как отмечает телеканал, после этого Порошенко нарушил регламент, ещё раз взял слово и ответил коллеге. Сначала он поблагодарил его за поддержку, после чего стал говорить о Минских соглашениях и действиях России в регионе.

Встреча президентов прошла в Гомеле. На ней Лукашенко заявил, что Минск готов подключиться к решению конфликта в Донбассе в случае договорённости Киева и Москвы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

267
Источник
Похожие новости
26 октября 2018, 15:54
Порошенко рассказал, на чём основано сотрудничество Украины и Белоруссии
26 октября 2018, 19:09
УПЦ МП прокомментировала заявление УПЦ КП о смене своего названия
25 октября 2018, 20:24
Климкин рассказал о ситуации с антивенгерскими билбордами в Закарпатье

26 октября 2018, 12:39
Глава УПЦ КП заявил о необходимости смены названия УПЦ МП
26 октября 2018, 19:09
Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко
26 октября 2018, 15:54
В украинской полиции назвали самый криминальный город страны
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
26 октября 2018, 03:09
Если бы не MH17, Киев потерял бы половину Украины: Раскрыт мотив уничтожения «Боинга»...
26 октября 2018, 01:24
Если нападут националисты, Русская церковь на Украине не продержится и часа
26 октября 2018, 03:09
«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели из к...
26 октября 2018, 09:39
«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора с Рос...
26 октября 2018, 12:54
Вице-премьер Украины попросил белорусов не говорить по-русски. Даже украинский посол ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
20 октября 2018, 20:24
«Чудо-женщина» из Якутска: Новый мэр города стала героем соцсетей
20 октября 2018, 02:40
Просто плати за газ
25 октября 2018, 13:54
«Наводнение, дождь не прекращается»: жители Краснодарского края рассказали о ЧС из-за ливней
23 октября 2018, 10:09
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
24 октября 2018, 16:54
Может ли ядерная бомба разбудить Йеллоустонский супервулкан
20 октября 2018, 22:24
"А все остальные cдoxнyт". Цитата
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.