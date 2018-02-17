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Порошенко напугал Европу вторжением России через "Северный поток - 2"

17 февраля 2018, 04:09  •  273 • Политика
Украинский президент назвал газопровод орудием российской экспансии.
Российский проект газопровода "Северный поток - 2" является попыткой "геополитической экспансии России" и не имеет отношения к экономическим интересам. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, речь идет о российской политической и энергополитической экспансии в Европу. "Ни одна нация не может жить без ценностей, и спорт тоже не может, но сегодняшняя политика России - это нечестная игра, поэтому российские спортсмены не приглашены на Олимпийские игры", - сказал Порошенко.
Украинский президент призвал "сохранять твердость" в отношении России, в том числе по вопросу санкций. По его мнению, их нужно сохранять до тех пор, пока Россия "не уйдет из Крыма и Донбасса".
При этом Порошенко заявил, что нужно еще больше усилить санкции и ввести дополнительные, так как уступки в этом вопросе "приведут только к росту агрессии". По его словам, Украина сегодня является "полем битвы для европейского порядка, мечом и щитом для ЕС".

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