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Порошенко напомнил представителю из ЕС об "азовских санкциях"

16 февраля 2019, 02:39  •  52 • В мире
Президент Украины Пётр Порошенко призвал представителя Евросоюза на переговорах по брекзиту Мишеля Барнье поддержать введение нового пакета "азовских санкций" против России.
Украинский президент Пётр Порошенко призвал ЕС поддержать новый пакет "азовских санкций". Как говорится на сайте украинского лидера, речь идёт о поддержке новых рестрикций в отношении Москвы из-за ситуации в Керченском проливе.
Напомним, что в ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Чёрном море. Российские правоохранители задержали экипажи кораблей-нарушителей. В Киеве собственную провокацию охарактеризовали как проявление агрессии российской стороны.
В этой связи Порошенко заявил о необходимости ввести новые санкции против РФ. Об этом он заявлял ещё в декабре прошлого года.
На встрече с еврочиновником он вновь напомнил об этой инициативе.
"Президент призвал собеседника поддержать введение нового "азовского пакета" санкций ЕС против Москвы", - сказано на сайте украинского лидера. Отмечается, что еврокомиссар якобы выразил готовность оказать поддержку Украине.

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