Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет на...
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
И всё-таки – в кармане? Какие силы разбудил «Бесогон» Никиты Михалкова
Главная / Украина

Порошенко наносит гроссмейстерский удар по Зеленскому

06 мая 2020, 15:10  •  79 • Украина

Как всё красиво начиналось: стадион, ликующая толпа, Зеленский против Порошенко. И звонкая фраза Зеленского под оглушительные аплодисменты его сторонников: «Я ваш приговор!». Фраза, брошенная в лицо Порошенко, открыла комедианту дорогу на Банковую.

Но не прошло и года, как помятый и сброшенный со своего пьедестала «шоколадный король» нокаутировал Владимира Зеленского: 7 мая по инициативе Петра Порошенко соберётся внеочередное заседание Верховной рады. И пройдёт это заседание по сценарию лидера партии «Европейская солидарность».

Народные депутаты фракций партий Порошенко, «Батькивщины», «Голоса» и Оппоплатформы при поддержке депутатских групп «За будущее», «Доверие» и трёх диссидентов от партии «Слуга народа» собрали 150 подписей и потребовали созыва внеочередного заседания парламента. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову ничего не оставалось, как в полном соответствии с регламентом дать «зелёный свет» инициативе сопредседателя «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

Пока Зеленский душил в зародыше фронду мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, у него под носом Пётр Порошенко сумел оседлать горячую тему, волнующую украинцев. Речь на внеочередном заседании Рады пойдёт о рассмотрении трёх проектов закона. Первый касается выплат медработникам страховки в случае заболевания коронавирусом в размере 200 тыс. грн, а в случае смерти — 1,5 млн грн. Второй законопроект обязывает обеспечить врачей тест-системами. Ну а третий гарантирует надбавки к зарплатам медработников, участвующих в противоэпидемических мероприятиях.

Каждый проект закона стреляет в десятку. Бьёт по репутации власти. И выставляет её в крайне негативном свете. Зачем президент Зеленский чуть ли не ежедневно обращался к народу? Уверял, что держит руку на пульсе. Всё у него под контролем. И вот такой облом: оппозиция берет на вооружение то, что власть была обязана сделать по долгу. И обещала сделать, но не сделала. Порошенко наносит гроссмейстерский удар по команде Зеленского.

Крыть президенту нечем, как и его партии «Слуга народа»: если партия станет саботировать инициативы оппозиции, то понесёт серьёзные имиджевые потери. Да и рейтинг президента пойдёт вниз: он уже и так болтается около 50%. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Ну, а все выгоды от принятия этих проектов закона пойдут в копилку оппозиции. И в первую очередь личному противнику президента Петру Порошенко.

В не очень хорошем свете выглядит и главная оппозиционная сила — «Оппозиционный блок — За жизнь» Медведчука-Рабиновича-Бойко. Фракция этой партии не поддержала инициативу Порошенко. Но последний сумел объединить все остальные оппозиционные силы. Перетянул на свою сторону даже «бабушку» всех украинских майданов Юлию Тимошенко. И выходит так, что ОПЗЖ оказалась в одном лагере с Зеленским по самой больной теме — бедственному положению медицинского персонала, брошенного на борьбу с коронавирусом без особых денег и всех необходимых средств защиты.

Более 350 медработников уже заразились на Украине коронавирусом. Почти 70 медработников скончались. По всей стране прокатились забастовки врачей и медсестёр, которые требовали от власти обеспечить их безопасность. И Офис президента пошёл навстречу врачам: больницам предложили покупать маски и средства защиты в аптеках и магазинах. Цинизм зашкаливает. Согласитесь, рано списывать Петра Порошенко, которого Зеленский обещал посадить на нары. Скорее он сможет отправить на эти нары сотрудников Офиса президента, отвечающих за борьбу с коронавирусом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
05 мая 2020, 20:10
Новый ультиматум украинской власти выдвинули украинские нацисты
06 мая 2020, 05:10
«Равносильно самоубийству»: Парасюк рассказал, почему Порошенко не посадил его за расстрелы на Майдане
06 мая 2020, 05:10
Украинское образование породило «отбитую морду манкурта Усика» – Фарион
06 мая 2020, 05:10
Почему биолаборатории США по-хозяйски чувствуют себя на Украине
06 мая 2020, 14:10
Парламентская коалиция Молдовы устояла
06 мая 2020, 15:10
Порошенко наносит гроссмейстерский удар по Зеленскому
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 мая 2020, 05:10
«Равносильно самоубийству»: Парасюк рассказал, почему Порошенко не посадил его за рас...
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русски...
06 мая 2020, 05:10
Украинское образование породило «отбитую морду манкурта Усика» – Фарион
06 мая 2020, 02:10
Тайные послания Ротшильдов: разбираем знаменитые обложки "The Economist"
06 мая 2020, 10:10
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 мая 2020, 09:10
Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем
02 мая 2020, 20:35
Анна Герман, украинский политик - из Киева: Теперь я уже не надеюсь, что Зеленский почтит память тех, кого живьём сожгли в Одессе
03 мая 2020, 20:10
Киев угрожает, а "Газпром" прошляпил: Михеев резко высказался о "Северном потоке - 2"
02 мая 2020, 04:10
Дамоклов меч над властью. Назрела опасность пострашнее коронавируса
05 мая 2020, 19:10
"Вы кого пугать собрались? Россию?!" Корабли НАТО в вотчине Северного флота получили дерзкий ответ
04 мая 2020, 17:10
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках"
02 мая 2020, 21:10
Германия ударила в спину "Северному потоку - 2", оператор газопровода готовится к судебной баталии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.