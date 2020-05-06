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Порошенко наносит гроссмейстерский удар по Зеленскому
06 мая 2020, 15:10 • 79 • Украина
Как всё красиво начиналось: стадион, ликующая толпа, Зеленский против Порошенко. И звонкая фраза Зеленского под оглушительные аплодисменты его сторонников: «Я ваш приговор!». Фраза, брошенная в лицо Порошенко, открыла комедианту дорогу на Банковую.
Но не прошло и года, как помятый и сброшенный со своего пьедестала «шоколадный король» нокаутировал Владимира Зеленского: 7 мая по инициативе Петра Порошенко соберётся внеочередное заседание Верховной рады. И пройдёт это заседание по сценарию лидера партии «Европейская солидарность».
Народные депутаты фракций партий Порошенко, «Батькивщины», «Голоса» и Оппоплатформы при поддержке депутатских групп «За будущее», «Доверие» и трёх диссидентов от партии «Слуга народа» собрали 150 подписей и потребовали созыва внеочередного заседания парламента. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову ничего не оставалось, как в полном соответствии с регламентом дать «зелёный свет» инициативе сопредседателя «Европейской солидарности» Петра Порошенко.
Пока Зеленский душил в зародыше фронду мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, у него под носом Пётр Порошенко сумел оседлать горячую тему, волнующую украинцев. Речь на внеочередном заседании Рады пойдёт о рассмотрении трёх проектов закона. Первый касается выплат медработникам страховки в случае заболевания коронавирусом в размере 200 тыс. грн, а в случае смерти — 1,5 млн грн. Второй законопроект обязывает обеспечить врачей тест-системами. Ну а третий гарантирует надбавки к зарплатам медработников, участвующих в противоэпидемических мероприятиях.
Каждый проект закона стреляет в десятку. Бьёт по репутации власти. И выставляет её в крайне негативном свете. Зачем президент Зеленский чуть ли не ежедневно обращался к народу? Уверял, что держит руку на пульсе. Всё у него под контролем. И вот такой облом: оппозиция берет на вооружение то, что власть была обязана сделать по долгу. И обещала сделать, но не сделала. Порошенко наносит гроссмейстерский удар по команде Зеленского.
Крыть президенту нечем, как и его партии «Слуга народа»: если партия станет саботировать инициативы оппозиции, то понесёт серьёзные имиджевые потери. Да и рейтинг президента пойдёт вниз: он уже и так болтается около 50%. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Ну, а все выгоды от принятия этих проектов закона пойдут в копилку оппозиции. И в первую очередь личному противнику президента Петру Порошенко.
В не очень хорошем свете выглядит и главная оппозиционная сила — «Оппозиционный блок — За жизнь» Медведчука-Рабиновича-Бойко. Фракция этой партии не поддержала инициативу Порошенко. Но последний сумел объединить все остальные оппозиционные силы. Перетянул на свою сторону даже «бабушку» всех украинских майданов Юлию Тимошенко. И выходит так, что ОПЗЖ оказалась в одном лагере с Зеленским по самой больной теме — бедственному положению медицинского персонала, брошенного на борьбу с коронавирусом без особых денег и всех необходимых средств защиты.
Более 350 медработников уже заразились на Украине коронавирусом. Почти 70 медработников скончались. По всей стране прокатились забастовки врачей и медсестёр, которые требовали от власти обеспечить их безопасность. И Офис президента пошёл навстречу врачам: больницам предложили покупать маски и средства защиты в аптеках и магазинах. Цинизм зашкаливает. Согласитесь, рано списывать Петра Порошенко, которого Зеленский обещал посадить на нары. Скорее он сможет отправить на эти нары сотрудников Офиса президента, отвечающих за борьбу с коронавирусом.
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