Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Агитационная кампания кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина начнется 13 август...
Украинская писательница призвала не пускать в летние лагеря детей из Донбасса
Вопрос «Чей Крым?» волнует менее 6% жителей Украины
АУЕ-эпидемия. Казалось бы, при чем тут Навальный? (Smile Face)
Главная / Украина

Порошенко намерен внести осенью в Раду поправки в конституцию о присоединении к ЕС

09 августа 2018, 18:54  •  120 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил о намерении внести в Верховную раду проект закона об изменениях в конституцию, согласно которому закрепляется стремление Украины присоединиться к ЕС и НАТО.
 
РИА Новости
 

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, назрели изменения в конституцию в части «закрепления амбиций о вступлении Украины в Евросоюз и в НАТО».

«Мной подготовлены поправки в основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента вначале нового политического сезона», — написал Порошенко.

Ранее украинский президент заявил о стремлении Украины войти в ЕС до 2025 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

120
Источник
Похожие новости
09 августа 2018, 08:54
Почему так расплодились шумеры
09 августа 2018, 15:39
В Крыму прокомментировали поручение Порошенко подготовить новую резолюцию по полуострову
09 августа 2018, 18:54
«Пропагандистский шаг»: что стоит за заявлением Порошенко о разработке проекта резолюции по Крыму к сессии ГА ООН

09 августа 2018, 18:54
Украинская писательница призвала не пускать в летние лагеря детей из Донбасса
08 августа 2018, 23:24
Порошенко заявил о намерении расширить районы проведения совместных с США учений
08 августа 2018, 23:24
В Одессе группа неизвестных в масках и с битами устроила погром в кафе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 августа 2018, 21:56
ГАРРИ БЕР-КУТ. КОГДА ВОСКРЕСНЕТ УКРАИНА? 01.08.2018 [РАССВЕТ]
03 августа 2018, 23:09
«Полуфантастический сценарий»: почему Дания пытается затормозить «Северный поток — 2»
03 августа 2018, 07:10
Убийство в саванне: уроки и последствия
03 августа 2018, 23:24
Расплата Прибалтики и Украины за русофобию (aftershock.news)
07 августа 2018, 14:54
«Прививаете ребёнку ненависть»: в соцсетях пристыдили мать отказавшегося говорить по-русски шахматиста из Львова
05 августа 2018, 11:09
В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?
05 августа 2018, 12:39
Путина попросили вернуть Крыму его «столичность»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.