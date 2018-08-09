Порошенко намерен внести осенью в Раду поправки в конституцию о присоединении к ЕС

Украинский президент Пётр Порошенко заявил о намерении внести в Верховную раду проект закона об изменениях в конституцию, согласно которому закрепляется стремление Украины присоединиться к ЕС и НАТО.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, назрели изменения в конституцию в части «закрепления амбиций о вступлении Украины в Евросоюз и в НАТО».

«Мной подготовлены поправки в основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента вначале нового политического сезона», — написал Порошенко.

Ранее украинский президент заявил о стремлении Украины войти в ЕС до 2025 года.