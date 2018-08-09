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Порошенко намерен внести осенью в Раду поправки в конституцию о присоединении к ЕС
09 августа 2018, 18:54 • 120 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил о намерении внести в Верховную раду проект закона об изменениях в конституцию, согласно которому закрепляется стремление Украины присоединиться к ЕС и НАТО.
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, назрели изменения в конституцию в части «закрепления амбиций о вступлении Украины в Евросоюз и в НАТО».
«Мной подготовлены поправки в основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента вначале нового политического сезона», — написал Порошенко.
Ранее украинский президент заявил о стремлении Украины войти в ЕС до 2025 года.
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