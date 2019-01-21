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Порошенко намерен приехать в Одессу вместе с Нетаньяху
21 января 2019, 22:54 • 102 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко анонсировал визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Одессу.
© president.gov.ua
«Мы с премьер-министром поедем в Одессу, которая имеет большую историю еврейского народа», — сказал он во время выступления перед журналистами. Трансляцию вёл «5 канал».
Порошенко добавил, что политики согласились отправиться в Одессу и «продемонстрировать, как происходит международное объединение народов».
Ранее представители украинской и израильской сторон подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя государствами.
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