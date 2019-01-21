Порошенко намерен приехать в Одессу вместе с Нетаньяху

Президент Украины Пётр Порошенко анонсировал визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Одессу.

«Мы с премьер-министром поедем в Одессу, которая имеет большую историю еврейского народа», — сказал он во время выступления перед журналистами. Трансляцию вёл «5 канал».

Порошенко добавил, что политики согласились отправиться в Одессу и «продемонстрировать, как происходит международное объединение народов».

Ранее представители украинской и израильской сторон подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя государствами.