Порошенко намерен подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле

Президент Украины Пётр Порошенко собирается посетить Израиль с официальным визитом 20—21 января и подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле.

Об этом сообщается на сайте президента.

«20—21 января 2019 президент Украины Петр Порошенко осуществит официальный визит в государство Израиль», — указывается в заявлении.

По данным пресс-службы, программой визита предусмотрены переговоры Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером кнессета Юлием Эдельштейном.

«В ходе визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль», — говорится в сообщении.

Ранее посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что он был шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом Степана Бандеры.