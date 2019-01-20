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Порошенко намерен подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле
20 января 2019, 17:24 • 85 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко собирается посетить Израиль с официальным визитом 20—21 января и подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле.
Reuters
Об этом сообщается на сайте президента.
«20—21 января 2019 президент Украины Петр Порошенко осуществит официальный визит в государство Израиль», — указывается в заявлении.
По данным пресс-службы, программой визита предусмотрены переговоры Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером кнессета Юлием Эдельштейном.
«В ходе визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль», — говорится в сообщении.
Ранее посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что он был шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом Степана Бандеры.
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