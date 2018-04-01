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Порошенко намерен обсудить в Германии размещение миротворцев в Донбассе

01 апреля 2018, 15:09  •  138 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении посетить Германию 10 апреля, чтобы обсудить размещение миротворцев в Донбассе.
 
Пётр Порошеко globallookpress.com © Sven Hoppe/dpa
 

Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Во время встречи с общиной Мариуполя президент анонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии», — сообщил он.

Під час зустрічі з громадою Маріуполя Президент проанонсував, що 10 квітня, одразу після Великодня, здійснить візит до Берліна для переговорів з Канцлером Німеччини

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 1 апреля 2018 г.

Как отмечает «Украинская правда», президент обсудит вопрос размещения миротворцев с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Я 10-го числа еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах», — сказал Порошенко в Мариуполе.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал необходимое число миротворцев в Донбассе.

10 марта украинский блогер рассказал о плане Порошенко по «зачистке» Донбасса после ввода миротворцев. 

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