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Порошенко наградил орденами трёх митрополитов УПЦ МП за переход в ПЦУ

14 января 2019, 17:09  •  74 • Украина
Три митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были награждены президентом Украины Петром Порошенко орденами за переход в новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.
 
©president.gov.ua
 

В пресс-службе уточнили, что священнослужители награждены за «заслуги в развитии независимой Православной церкви».

Отмечается, что митрополит Симеон (Владимир Шостацкий) получил орден князя Ярослава Мудрого IV степени, митрополит Александр (Драбинко) — орден князя Ярослава Мудрого V степени, а митрополит Андрей (Степан Абрамчук) — орден «За заслуги».

Ранее в УПЦ сообщали о захвате неизвестными Свято-Николаевского храма в Житомирской области.

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