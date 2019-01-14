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Порошенко наградил орденами трёх митрополитов УПЦ МП за переход в ПЦУ
14 января 2019, 17:09 • 74 • Украина
Три митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были награждены президентом Украины Петром Порошенко орденами за переход в новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.
©president.gov.ua
В пресс-службе уточнили, что священнослужители награждены за «заслуги в развитии независимой Православной церкви».
Отмечается, что митрополит Симеон (Владимир Шостацкий) получил орден князя Ярослава Мудрого IV степени, митрополит Александр (Драбинко) — орден князя Ярослава Мудрого V степени, а митрополит Андрей (Степан Абрамчук) — орден «За заслуги».
Ранее в УПЦ сообщали о захвате неизвестными Свято-Николаевского храма в Житомирской области.
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