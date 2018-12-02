Порошенко наградил орденами двух митрополитов УПЦ

Президент Украины Пётр Порошенко наградил орденами Ярослава Мудрого V степени митрополитов Сарненского и Полесского Анатолия (Алексей Гладкий) и Черкасского и Каневского Софрония (Дмитрий Дмитрук).

Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте президента.

Отмечается, что награды были присуждены ряду лиц, в частности указанным архиереям, «за значительный личный вклад в государственное строительство, ...культурно-образовательное развитие украинского государства, ...многолетний добросовестный труд».

Ранее Порошенко заявил, что власти не позволят канонической Украинской православной церкви Московского патриархата «расставлять пальцы веером» в стране.