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Порошенко наградил орденами двух митрополитов УПЦ
02 декабря 2018, 18:24 • 113 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко наградил орденами Ярослава Мудрого V степени митрополитов Сарненского и Полесского Анатолия (Алексей Гладкий) и Черкасского и Каневского Софрония (Дмитрий Дмитрук).
© Reuters
Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте президента.
Отмечается, что награды были присуждены ряду лиц, в частности указанным архиереям, «за значительный личный вклад в государственное строительство, ...культурно-образовательное развитие украинского государства, ...многолетний добросовестный труд».
Ранее Порошенко заявил, что власти не позволят канонической Украинской православной церкви Московского патриархата «расставлять пальцы веером» в стране.
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