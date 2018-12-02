Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сергей Цеков: Кто сказал что судов в Азов проходит меньше — там рост во всех по...
Буша-старшего похоронят в Техасе на территории библиотеки
Или С-400, или F-35: в сенате США сформулировали ультиматум Турции
«Втянуть в войну с Россией»: в ФРГ рассказали о планах Киева
Главная / Украина

Порошенко наградил орденами двух митрополитов УПЦ

02 декабря 2018, 18:24  •  113 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко наградил орденами Ярослава Мудрого V степени митрополитов Сарненского и Полесского Анатолия (Алексей Гладкий) и Черкасского и Каневского Софрония (Дмитрий Дмитрук).
 
© Reuters
 

Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте президента.

Отмечается, что награды были присуждены ряду лиц, в частности указанным архиереям, «за значительный личный вклад в государственное строительство, ...культурно-образовательное развитие украинского государства, ...многолетний добросовестный труд».

Ранее Порошенко заявил, что власти не позволят канонической Украинской православной церкви Московского патриархата «расставлять пальцы веером» в стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

113
Источник
Похожие новости
02 декабря 2018, 02:24
Есть сомнения в том, что Трамп заслуживает доверия российской стороны
02 декабря 2018, 08:39
Новая система, зимние ограничения и «группа смерти» для России: что нужно знать о жеребьёвке квалификации Евро-2020
02 декабря 2018, 15:09
В Госдуме назвали «очередным витком истерии» заявление Порошенко о Бердянске и Мариуполе

01 декабря 2018, 22:54
«Разрушает православную культуру»: как Порошенко пообещал не дать УПЦ МП «расставлять пальцы веером» на Украине
02 декабря 2018, 18:24
Порошенко наградил орденами двух митрополитов УПЦ
01 декабря 2018, 19:39
В Почаевской лавре рассказали о давлении со стороны украинских властей
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 декабря 2018, 00:56
"Полуночный экспресс"
02 декабря 2018, 02:10
«Всё меньше поддержки таких инициатив»: в Европарламенте предложили расторгнуть согла...
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керч...
02 декабря 2018, 05:39
Трамп, инцидент под Керчью и ситуация на Украине: Основные вопросы к Путину на G20
02 декабря 2018, 15:24
«Я же вам говорил!» Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 17:54
Украинских моряков будут судить за нарушение границы
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
30 ноября 2018, 17:54
Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в «эфире» требовали расправы
30 ноября 2018, 19:24
Путин не стал здороваться с Трампом на саммите G20
28 ноября 2018, 03:54
«Пограничники виновато улыбаются»: как россиян не пускают на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.