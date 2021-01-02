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Порошенко наговорил на статью: После признания о русских богатырях возник логичный вопрос

02 января 2021, 13:40  •  120 • В мире
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он в 2018 году санкционировал проведение спецоперации по задержанию 33 граждан России. Журналистка Юлия Витязева задала логичный вопрос после этого саморазоблачения: получается, политик наговорил себе на уголовку?
Украинский политик Пётр Порошенко, некогда занимавший пост лидера Незалежной, в эфире местного телеканала заявил о своей роли в спецоперации по задержанию "33 богатырей". Речь идёт о задержании 33 граждан России, которые были схвачены в одном из белорусских санаториев этим летом.
Как оказалось позднее, инцидент с задержанием российских граждан в республике был совместной операцией украинских и американских спецслужб. Таким образом Киев намеревался выманить якобы причастных к боям в Донбассе бойцов.
Впрочем, спецоперация была сорвана. Это, кстати, признал и сам Порошенко.
В эфире "Пятого канала" он заявил, что как верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины согласовал проведение этой операции в конце 2018 года. Всю реализацию сорвали конкретные лица, указал политик, потребовав создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.
Что стало поводом для столь внезапного признания Порошенко, неясно. Однако, убеждена журналистка Юлия Витязева, этим саморазоблачением экс-президент наговорил себе на статью.
"Я правильно понимаю, что Порошенко, заявив о том, что он лично, как верховный главнокомандующий, санкционировал операцию, закончившуюся задержанием 33 россиян в Минске, - тем самым признался, что готовил похищение граждан РФ?
И попадает ли гражданин Украины Порошенко под ч.2 п.а,в ст. 126 УК РФ "Похищение человека"?
Если да, то, когда ждать возбуждения уголовного дела, заочного ареста и запроса на экстрадицию?" - написала она в телеграм-канале.

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