Порошенко надеется обсудить с Трампом тему Украины до его встречи с Путиным в Хельсинки

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БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в четверг в рамках саммита НАТО объявил, что надеется обсудить ситуацию в своей стране с американским лидером Дональдом Трампом, который вскоре встретится с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Я надеюсь, будет возможность обсудить это [украинскую повестку] с Трампом", - заявил он журналистам, отвечая на вопросы о ситуации на востоке страны и положении в газовой сфере.

Кроме того, он поблагодарил НАТО и ЕС за поддержку в вопросах урегулирования конфликта в Донбассе и "деоккупации Крыма". "Мы получили сильный сигнал, как от Белого дома, так и Государственного департамента, которые выражают твердую позицию непризнания аннексии Крыма", - добавил он.

Порошенко также напомнил, что Украина готова передать управление своей газотранспортной системой европейским компаниям. По его мнению, подобный шаг позволит Европе снизить расходы и остановить строительство газопровода "Северный поток - 2".