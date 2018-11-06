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Порошенко надеется на заключение соглашения о зоне свободной торговли с Турцией
06 ноября 2018, 21:39 • 41 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду на то, что к началу 2019 года между Киевом и Анкарой будет заключено соглашение о создании зоны свободной торговли.
Reuters
Об этом он сообщил в своём Twitter.
«Надеюсь, к началу нового года будет заключено соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Позиции наших стран по соглашению сходятся на 96%», — написал Порошенко.
Ранее стало известно, что Украина провела переговоры с Турцией о сотрудничестве между оборонными комплексами двух стран.
Также в ходе визита в Стамбул 3 ноября Порошенко назвал стратегическими отношения Киева и Анкары.
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