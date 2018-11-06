Порошенко надеется на заключение соглашения о зоне свободной торговли с Турцией

Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду на то, что к началу 2019 года между Киевом и Анкарой будет заключено соглашение о создании зоны свободной торговли.

Об этом он сообщил в своём Twitter.

«Надеюсь, к началу нового года будет заключено соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Позиции наших стран по соглашению сходятся на 96%», — написал Порошенко.

Сподіваюся, до початку нового року буде укладено Угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною - позиції наших країн щодо Угоди сходяться на 96%. Позиція Туреччини відрізняється лише в галузі сільського господарства, України – в галузі текстилю https://t.co/709nvP8EsP — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 ноября 2018 г.

Ранее стало известно, что Украина провела переговоры с Турцией о сотрудничестве между оборонными комплексами двух стран.

Также в ходе визита в Стамбул 3 ноября Порошенко назвал стратегическими отношения Киева и Анкары.