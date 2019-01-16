Порошенко надеется на увеличение помощи от ЕС

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с министрами иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши Свеном Миксером, Линасом Линкявичусом и Яцеком Чапутовичем выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской комиссии и государств — членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья.

«В этом контексте глава государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона», — говорится на сайте украинского лидера.

Отмечается, что в ходе переговоров также обсуждалась ситуация в Азовском и Чёрном морях и «существующие угрозы со стороны России».

В сообщении говорится, что Порошенко поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран — союзников Украины за активное продвижение вопроса о введении нового «азовского пакета» санкций ЕС против России.

17 декабря стало известно, что Европейский союз в 2019 году намерен направить на Украину миссию по оценке потребностей помощи регионам. Отмечалось, что в Совете Евросоюза по итогам заседания комиссии ЕС — Украина по вопросам ассоциации обсуждалась возможность оказания адресной поддержки Азовскому региону со стороны ЕС.

Также сообщалось, что правительство Украины и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании программы технического сотрудничества 2018 года, в рамках которого ЕС выделит €37 млн ​​для реализации соглашения об ассоциации.