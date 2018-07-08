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Порошенко надеется на скорое возобновление Польшей эксгумационных работ на Украине

08 июля 2018, 16:39  •  96 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Киеве надеются на возобновление Польшей проведения эксгумационных и поисковых работ на украинской территории. Трансляцию его выступления вёл телеканал «112 Украина».
 
©Maxym Marusenko globallookpress.com
 

Порошенко заявил, что подтверждает преданность политическим договорённостям, достигнут в ходе его встречи с польским президентом Анджеем Дудой в декабре 2017 года.

Он рассказал, что договорённости касались разблокирования проведения польской стороной поисковых и эксгумационных работ на территории Украины.

«Надеемся, что в ближайшее время наши эксперты начнут соответствующую работу», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Украина надеется на пересмотр Польшей положения об отношении к украинцам.

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