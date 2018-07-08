|
Порошенко надеется на скорое возобновление Польшей эксгумационных работ на Украине
08 июля 2018, 16:39 • 96 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Киеве надеются на возобновление Польшей проведения эксгумационных и поисковых работ на украинской территории. Трансляцию его выступления вёл телеканал «112 Украина».
©Maxym Marusenko globallookpress.com
Порошенко заявил, что подтверждает преданность политическим договорённостям, достигнут в ходе его встречи с польским президентом Анджеем Дудой в декабре 2017 года.
Он рассказал, что договорённости касались разблокирования проведения польской стороной поисковых и эксгумационных работ на территории Украины.
«Надеемся, что в ближайшее время наши эксперты начнут соответствующую работу», — заявил Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что Украина надеется на пересмотр Польшей положения об отношении к украинцам.
Подпишитесь на нас
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
06 июля 2018, 09:09
|
02 июля 2018, 09:56
|
05 июля 2018, 02:56
|
06 июля 2018, 01:24
|
02 июля 2018, 17:54
|
04 июля 2018, 08:24
|
02 июля 2018, 12:54