Порошенко надеется на скорое возобновление Польшей эксгумационных работ на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Киеве надеются на возобновление Польшей проведения эксгумационных и поисковых работ на украинской территории. Трансляцию его выступления вёл телеканал «112 Украина».

Порошенко заявил, что подтверждает преданность политическим договорённостям, достигнут в ходе его встречи с польским президентом Анджеем Дудой в декабре 2017 года.

Он рассказал, что договорённости касались разблокирования проведения польской стороной поисковых и эксгумационных работ на территории Украины.

«Надеемся, что в ближайшее время наши эксперты начнут соответствующую работу», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Украина надеется на пересмотр Польшей положения об отношении к украинцам.