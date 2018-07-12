Порошенко надеется на помощь НАТО в вопросе введения миротворцев ООН в Донбасс

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в штаб-квартире НАТО выразил надежду на поддержку альянса в вопросе введения миротворцев ООН в Донбасс.

Видео выступления размещено на странице президента в Facebook.

«Я надеюсь, что альянс признает и поддержит евроатлантические устремления Украины», — заявил Порошенко.

Он добавил, что Украина по-прежнему поддерживает мирное урегулирование конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений.

«Мы надеемся на поддержку НАТО многонациональной миротворческой операции под эгидой ООН в Донбассе с сильным мандатом, который обеспечивал бы доступ на всю территорию, включая неконтролируемые районы», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко в Брюсселе проведёт более 15 встреч с лидерами стран НАТО.