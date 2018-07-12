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Порошенко надеется на помощь НАТО в вопросе введения миротворцев ООН в Донбасс
12 июля 2018, 11:39 • 162 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в штаб-квартире НАТО выразил надежду на поддержку альянса в вопросе введения миротворцев ООН в Донбасс.
©POOL Reuters
Видео выступления размещено на странице президента в Facebook.
«Я надеюсь, что альянс признает и поддержит евроатлантические устремления Украины», — заявил Порошенко.
Он добавил, что Украина по-прежнему поддерживает мирное урегулирование конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений.
«Мы надеемся на поддержку НАТО многонациональной миротворческой операции под эгидой ООН в Донбассе с сильным мандатом, который обеспечивал бы доступ на всю территорию, включая неконтролируемые районы», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко в Брюсселе проведёт более 15 встреч с лидерами стран НАТО.
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