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Порошенко надеется на поддержку закона о языке новыми властями Украины

16 мая 2019, 18:54  •  72 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко надеется, что новое руководство страны поддержит принятый закон о государственном языке. Об этом сообщает «Укринформ».
 
Reuters
 

«Надеюсь, что и новая власть, внимательно изучив текст закона, поддержит и его дух, и его букву», — сказал Порошенко во время выступления на церемонии награждения победителей XIX Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика.

По его словам, заявления о том, что закон уменьшает права национальных меньшинств, безосновательны.

«Первые годы функционирования этого закона точно развеют все мифы, напрасные опасения у тех, у кого они сейчас есть», — отметил украинский лидер.

15 мая президент Украины подписал закон, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Данный закон вступит в силу в июле.

Избранный президент Владимир Зеленский пообещал проверить закон на соответствие Конституции.

Также политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал данную инициативу.

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