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Порошенко надеется на поддержку закона о языке новыми властями Украины
16 мая 2019, 18:54 • 72 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко надеется, что новое руководство страны поддержит принятый закон о государственном языке. Об этом сообщает «Укринформ».
Reuters
«Надеюсь, что и новая власть, внимательно изучив текст закона, поддержит и его дух, и его букву», — сказал Порошенко во время выступления на церемонии награждения победителей XIX Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика.
По его словам, заявления о том, что закон уменьшает права национальных меньшинств, безосновательны.
«Первые годы функционирования этого закона точно развеют все мифы, напрасные опасения у тех, у кого они сейчас есть», — отметил украинский лидер.
15 мая президент Украины подписал закон, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Данный закон вступит в силу в июле.
Избранный президент Владимир Зеленский пообещал проверить закон на соответствие Конституции.
Также политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал данную инициативу.
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