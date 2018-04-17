Порошенко начинает на Украине еще и религиозную войну

К гражданской войне, бушующей на востоке Украине, президент этой страны решил добавить еще и войну религиозную. Ничем другим нельзя назвать заявление Петра Порошенко о начале создания единой украинской автокефальной православной поместной церкви. Каким образом? А через объединение признанной всеми Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) с раскольниками - так называемой Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП), которую никто в православном мире не признал, но именно ее так называемый «патриарх» Филарет (кстати, отлученный от церкви) благославляет украинских националистов и солдат на войну в Донбассе.

Порошенко рассказал, что недавно ездил в Турцию и 7 часов говорил с Патриархом Вселенским Варфоломеем о создании единой украинской православной церкви.

- Никогда раньше мы не были так близко к этому, - заявил Порошенко. - Я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении томоса украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви.

Все епископы Киевского патриархата (то есть - раскольники, ред.) уже поставили свои подписи под этим обращением к Варфоломею. По расчетам Киева, процесс может завершиться до июля этого года.

На первый взгляд может показаться, что Порошенко и Филарет говорят только о признании УПЦ КП, независимой от Московского патриархата. Вот только в данной инициативе меньше всего можно заподозрить заботу украинских властей о верующих. Напомним, что в 2017-м году на Украине принят закон, позволяющий по инициативе местных общин верующих переводить храмы из УПЦ МП в УПЦ КП. На Украине уже около 50 храмов УПЦ Московского патриархата подверглись нападениям и рейдерски захвачены при помощи боевиков, прошедших войну в Донбассе.

Создание «украинской единой православной поместной церкви» развяжет руки киевским властям в передаче храмов церкви Московского патриархата Киевскому, в замещении служителей церкви последователями раскольника Филарета.

И священники церкви Московского патриархата, и сами верующие, которые прекрасно знают, что Филарет был не только отлучен, но и предан анафеме вряд ли согласятся признать его своим церковным иерархом. А это значит, путь к религиозной войне на Украине, благодаря Порошенко, открыт.