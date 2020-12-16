Порошенко начал свержение Зеленского

Протесты предпринимателей в Киеве, обернувшиеся вчера столкновениями с полицией, координируются экс-президентом Петром Порошенко.Об этом пишет киевское интернет-издание «Апостроф».Издание обращает внимание, что главным лицом и спикером протеста является Сергей Доротич, называющий себя лидером движения «Save ФОП».«Здесь важно сказать, что с 2015 года он заседал сразу в нескольких Общественных советах: при Министерстве экономразвития и торговли, Государственной регуляторной и фискальной службах, был членом совета при комитете по вопросам налоговой политики в Верховной Раде и так далее. Короче, когда надо выступал с нужными власти заявлениями. То есть был весьма дружен с властью во времена Порошенко. Такой взлет Доротича случился после того, как он (по его словам) абсолютно бескорыстно поддержал Евромайдан в 2013 году, предоставив звук для сцены», – пишет издание.По мнению авторов, Порошенко и его окружение пытаются создать дополнительные проблемы для президента Владимира Зеленского.«К тому же оппозиции важно показать, что президент не контролирует ситуацию в стране — это служит хорошей картинкой для не окончательно определившегося в предпочтениях электората и пугает партнеров Украины на Западе, которые и так с большой не охотой дают Киеву новые кредиты. А задача-максимум – устроить в столице Украины новый Майдан, который позволит вернуться к власти тем, кто ее потерял в 2019 году», – резюмирует издание.