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Порошенко начал открыто подбивать армию к бунту против Зеленского

04 октября 2020, 10:05  •  78 • Украина

Петр Порошенко в последние дни сделал несколько заявлений, которые можно трактовать как открытое подстрекательство к бунту военных против действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасев.

Речь идет о высказываниях Порошенко, где тот обещал платить денежные компенсации участникам карательной операции в Донбассе, что будут оштрафованы начальством за нарушение объявленного перемирия, когда действует запрет на открытие огня. (У Порошенко, как известно, это трактуют как предательскую уступку Зеленского Москве).

«Выходит бывший президент и говорит: я буду платить деньги, компенсирую вам затраты по штрафам, тем, кто будет стрелять.

Бывший президент фактически говорит – не слушайте верховного главнокомандующего, не делайте то, что он говорит, не бойтесь, я вам заплачу деньги за это, если у вас будет штраф.

Ну, эта история со штрафами – приказ министра обороны, кто будет стрелять и нарушать перемирие, у того будет штраф. Причем, смотрите – мягкая мера, говорят, не тюрьма, не дисбат, не гауптвахта, а штраф всего лишь, там, тысячу гривен или десять тысяч, или тысячу долларов.

Выходит предыдущий президент и говорит: «не слушайте это, если вы боитесь, что у вас деньги заберут, то я вам эти деньги отдам».

Это что? Это государство вообще? Это так действуют государственные политики? Нравится или не нравится? Поэтому ситуация сложная», – сокрушался Карасев.

Телеведущий Виталий Дикий по этому поводу выразил опасения, почему Зеленский не пресекает подобные высказывания Порошенко, ведь бывший президент-олигарх может профинансировать не только выплату штрафов, но и подбить армию на другие незаконные действия.

«Вы же видите, какая сложная ситуация. Эту тему качают, – согласился Карасёв. – И одни силовики говорят, что не было всей этой истории, что это придумана вся история Россией, а другие говорят, что была. И каждый день вбрасываются новые материалы, там, обвинения в государственной измене руководства».

«Поэтому ситуация сложная. Сторонников очень много у бывшего президента в государственных структурах или в этом deep state. Я уже не говорю, какая там публичная поддержка есть, свои активисты, какие ролики они записывают», – добавил Карасёв.

Отметим, что Порошенко действительно предлагал компенсировать украинским военным на Донбассе штрафы за нарушение «режима тишины».

«Если огонь будет открыт – будут штрафы. Кстати, у меня есть хорошая идея: я обращусь к одному из объединений ветеранов, и предложу, чтобы каждому военному, которого отважатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные пострадали», – заявлял экс-президент в интервью днепропетровскому телеканалу «34».

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