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Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»
21 июля 2019, 14:24 • 85 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины, заявив, что поддержал команду, «способную остановить российский реванш».
Reuters
«Я проголосовал за ту команду, уникальную, которая способна остановить российский реванш и двигать страну вперёд», — цитирует его Интерфакс-Украина.
При этом Порошенко сообщил, что союзниками его партии «Европейская солидарность» в Верховной раде могут быть только сторонники евроинтеграции.
По его словам, он намерен поддерживать всех, кто выступает за движение Украины в ЕС и НАТО. При этом бывший украинский лидер заявил, что «наибольшая угроза находится в парламенте».
Ранее Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России.
В мае экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому налаживать диалог с Москвой.
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