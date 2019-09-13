Порошенко на допросе спрашивали о нарушивших границу России военных

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) спрашивали его об украинских военных, нарушивших границу России.

«В ГБР задавали вопросы по делу Керченского пролива», — написал он в Twitter.

По его словам, ведомству «недостаточно решения Международного трибунала, который признал правоту Украины пользоваться украинским Керченским проливом».

Порошенко отметил, что его также допрашивали о ренационализации ПриватБанка.

Ранее сообщалось, что в Киеве в здании Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко, проходят обыски.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России. 7 сентября 2019 года нарушивших границу военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене.