|
Порошенко на допросе спрашивали о нарушивших границу России военных
13 сентября 2019, 15:09 • 114 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) спрашивали его об украинских военных, нарушивших границу России.
© Petro Poroshenko globallookpress.com
«В ГБР задавали вопросы по делу Керченского пролива», — написал он в Twitter.
По его словам, ведомству «недостаточно решения Международного трибунала, который признал правоту Украины пользоваться украинским Керченским проливом».
Порошенко отметил, что его также допрашивали о ренационализации ПриватБанка.
Ранее сообщалось, что в Киеве в здании Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко, проходят обыски.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России. 7 сентября 2019 года нарушивших границу военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 сентября 2019, 08:24
|
08 сентября 2019, 05:09
|
12 сентября 2019, 06:54
|
09 сентября 2019, 00:39
|
09 сентября 2019, 05:56
|
11 сентября 2019, 11:24
|
08 сентября 2019, 16:39