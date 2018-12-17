«Порошенко может пойти на крайние меры»: что ждёт УПЦ МП после создания «новой церкви» на Украине

Созданная на Украине «единая церковь» призвана объединить все православные конфессии в стране. Однако в её состав войдут только неканонические УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, отмечают собеседники RT в местных политических кругах. По их словам, попытки включить в новообразованную структуру УПЦ МП будут происходить под давлением и при содействии силовиков и радикалов. К каким последствиям может привести появление «новой церкви» — в материале RT.

15 декабря в Киеве прошёл «Объединительный собор», в ходе которого была учреждена новая религиозная организация Украины. Правда, даже в официальных источниках её название разнится.

Например, Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной церкви (УППЦ). Однако глава информационного управления Киевской патриархии Евстратий Зоря заявил, что по уставу новая организация будет именоваться «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Также он отметил, что допустимо другое название — «Украинская православная церковь» (УПЦ).

При этом в местных СМИ нередко встречаются названия вроде «Единая украинская православная церковь» (ЕУПЦ), «Единая поместная православная церковь Украины» (ЕПЦУ) и «Поместная украинская православная единая церковь» (ПУПЕЦ).

В новую структуру, по информации источника RT в партии «Батькивщина», войдут Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом он обратил внимание, что количество прихожан в новой организации всё равно будет меньше, чем в Украинской православной церкви, которая находится в каноническом единстве с РПЦ.

По статистике Министерства культуры Украины, Украинская православная церковь является крупнейшей в стране конфессией. Она насчитывает 11,3 тыс. приходов и 12,3 тыс. общин. Киевский патриархат включает в себя 3,7 тыс. храмов и 5,1 тыс. общин, УАПЦ — 868 приходов и более 1,1 тыс. общин.

Выбор предстоятеля «единой украинской церкви» во время так называемого объединительного православного собора стал непростым испытанием для президента Петра Порошенко. Об этом сообщил источник RT в администрации главы Украины.

По его словам, украинский лидер настаивал на кандидатуре митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкий). Выходец из УПЦ Московского патриархата, осенью 2018 года он занял позицию неканонического Киевского патриархата.

«Против назначения Симеона выступил глава УПЦ КП Филарет (Денисенко), который фактически угрожал сорвать проведение «объединительного собора».

Филарета поддержали архиепископы, поэтому вселенский патриарх Варфоломей и Порошенко договорились о компромиссе. Предстоятелем — с согласия Вселенского патриарха — стал митрополит УПЦ КП Переяславский и Белоцерковский Епифаний», — рассказал источник.

Епифаний уже получил благословление от Варфоломея. 6 января 2019 года он должен отправиться в Стамбул для вручения томоса об автокефалии «православной церкви Украины». Проигравший «выборы» Симеон был назначен членом Синода Киевского патриархата.

Правая рука Филарета

После избрания Епифаний получил сан митрополита Киевского и всея Украины. Как пояснил источник RT в администрации президента Украины, Епифаний является правой рукой Филарета. Именно предстоятель УПЦ Киевского патриархата будет фактическим руководителем новой религиозной организации.

Епифанию (в миру — Сергей Думенко) 39 лет. Он родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Одесской области. Религиозное образование Думенко получил в Киевской духовной семинарии и Киевской духовной академии УПЦ КП. С 2003 года Епифаний занимается преподавательской деятельностью и журналистикой.

Митрополит Епифаний во время церковной службы

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Карьерный взлёт Думенко начался после пострига в монахи в 2007 году. В 2008 году Филарет возвёл в его в сан архимандрита. В этом же году он был избран епископом Вышгородским, викарием Киевской епархии, а в 2010 году занял должность ректора Киевской православной богословской академии. 23 января 2012 года Филарет возвёл Епифания в сан архиепископа. Также он получил место в Синоде УПЦ КП. Митрополитом Переяслав-Хмельницким и Белоцерковским Думенко является с 2013 года.

В своём первом выступлении Епифаний заявил, что Украине удалось объединить «три ветви православной церкви» в одну организацию. Как полагает новоизбранный митрополит, это стало возможным благодаря усилиям Варфоломея, Порошенко и Верховной рады. Также глава новообразованной структуры отметил роль Филарета, который, по его словам, станет «духовным наставником» новой религиозной организации.

Ранее Филарет неоднократно высказывался о важности создания «единой церкви». Он утверждал, что только с её появлением удастся объединить Украину, сохранить её суверенитет и независимость. При этом Филарет хорошо известен активной поддержкой «евромайдана», «антитеррористической операции» ВСУ в Донбассе и антироссийскими высказываниями.

В беседе с RT украинский политолог Владимир Скачко отметил, что своему стремительному продвижению по карьерной лестнице Епифаний всецело обязан Филарету. Также, добавил эксперт, кандидатуру 39-летнего священнослужителя поддержал Варфоломей.

«На Украине распространены слухи, что Думенко является сыном Филарета, который, к слову, в силу своего статуса ещё в советские годы должен был придерживаться обета безбрачия. Проверить их родство, конечно, вряд ли представляется возможным. Но, как бы то ни было, именно через 39-летнего митрополита Денисенко будет осуществлять руководство поместной церковью, которая создаётся при поддержке Стамбула и США», — подчеркнул Скачко.

Политолог считает, что Филарет не был выдвинут в кандидаты на должность главы ПЦУ не только из-за возраста (89 лет). По словам Скачко, основная причина в том, что его фигура вызывает «сильное раздражение» как у Порошенко, так и у Варфоломея.

«Денисенко проявил себя как чересчур амбициозный, алчный, бескомпромиссный и неуправляемый человек. Эти черты характера не могли не настораживать Порошенко и Фанар (место, где расположена резиденция вселенского патриарха. — RT). По этой причине они заранее согласовали выбор Епифания. Взамен с Филарета сняли анафему и позволили участвовать в строительстве «новой церкви», — предположил Скачко.

«Столкнутся с массой проблем»

Источник RT в партии «Батькивщина» назвал создание «новой церкви» предвыборным пиаром Порошенко. По его словам, религиозная организация будет серьёзно зависеть от Фанара и различных политических сил в стране.

Собеседник RT из партии «Народный фронт» также убеждён, что Порошенко рассчитывает использовать получение томоса для поднятия своего рейтинга. Однако, по его мнению, лозунги президента о создании «новой украинской церкви» и «длительной борьбе за независимость» не помогут ему выиграть предстоящие в мае 2019 года выборы главы государства.

«С большой вероятностью автокефалия, несмотря на колоссальную поддержку этого безумия в СМИ, не даст Порошенко необходимых очков. В украинском обществе нет энтузиазма по этому поводу. Верующие продолжают ходить в храмы и пока мало обращают внимание на различие между церквями», — пояснил Скачко.

Источник RT в Радикальной партии прогнозирует грядущее наступление государства и новой структуры на каноническую Украинскую православную церковь. По его словам, предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия ожидает масштабная травля со стороны государства и СМИ, а приходы Украинской православной церкви могут со временем войти в состав церковной структуры, появившейся в результате «объединительного собора».

«У государства есть СБУ и правоохранительные органы, которые будут поддерживать «новую церковь». На священников МП и Онуфрия, в частности, наверняка усилят давление. Предполагается, что часть приходов МП «добровольно» перейдёт в «новую церковь», иначе они будут провозглашены «предателями и пособниками русского мира». Те, кто осмелится противостоять, столкнутся с массой проблем — от нападения радикалов до проверок СБУ. И вселенский патриарх, судя по всему, готов закрыть глаза на подобные методы», — пояснил собеседник RT.

Киево-Печерская лавра

РИА Новости

© Михаил Палинчак/Пресс-служба президента Украины

Скачко согласился, что для канонической Украинской православной церкви наступят тяжёлые времена. По его мнению, власти попытаются различными способами добиться от УПЦ максимально возможных уступок по духовным, политическим и имущественным вопросам.

«На мой взгляд, Украинская православная церковь продолжит существовать как институт. Однако число её приходов и прихожан будет неизбежно снижаться. Из-за угроз и рейдерских захватов она будет терять храмы и вес в обществе. Кроме того, в предвыборном раже Порошенко вполне может пойти на крайние меры — например, запретить существование УПЦ, которая остаётся единственной скрепой, объединяющей русских и украинцев», — подытожил Скачко.