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Порошенко может обострить ситуацию в Донбассе для продления военного положения - Пушилин

11 декабря 2018, 17:09  •  81 • Политика
Глава ДНР Пушилин прокомментировал сведения о подготовке ВСУ наступления на Донбасс на Мариупольском направлении. По его словам, Киеву выгодно обострение военной обстановки в Донбассе, так как это даст повод для продления в стране военного положения.
Кроме того, под этим предлогом президент Украины Петр Порошенко может заявить о переносе выборов, а также ограничить избирательное право для жителей некоторых областей Украины, отметил Пушилин.
Напомним, ранее Народная милиция ДНР сообщила о раскрытых планах Киева начать 14 декабря наступление на Донбасс. Поводом для этого, по данным разведки ДНР, может стать диверсия с химической атакой на металлургическом заводе в Мариуполе, которая отравит хлором часть города и будет затем приписана действиям ополченцев народных республик.
Ранее Петр Порошенко воспользовался задержанием украинских судов в Керченском проливе, провокационно нарушивших границу РФ, чтобы объявить в ряде областей Украины военное положение. В результате были ограничены избирательные права жителей приграничных с Россией областей, в которых рейтинг Порошенко является наиболее низким.

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