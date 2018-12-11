Порошенко может обострить ситуацию в Донбассе для продления военного положения - Пушилин

Глава ДНР Пушилин прокомментировал сведения о подготовке ВСУ наступления на Донбасс на Мариупольском направлении. По его словам, Киеву выгодно обострение военной обстановки в Донбассе, так как это даст повод для продления в стране военного положения.

Кроме того, под этим предлогом президент Украины Петр Порошенко может заявить о переносе выборов, а также ограничить избирательное право для жителей некоторых областей Украины, отметил Пушилин.

Напомним, ранее Народная милиция ДНР сообщила о раскрытых планах Киева начать 14 декабря наступление на Донбасс. Поводом для этого, по данным разведки ДНР, может стать диверсия с химической атакой на металлургическом заводе в Мариуполе, которая отравит хлором часть города и будет затем приписана действиям ополченцев народных республик.

Ранее Петр Порошенко воспользовался задержанием украинских судов в Керченском проливе, провокационно нарушивших границу РФ, чтобы объявить в ряде областей Украины военное положение. В результате были ограничены избирательные права жителей приграничных с Россией областей, в которых рейтинг Порошенко является наиболее низким.