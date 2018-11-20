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Порошенко: Морская граница Украины от Измаила до Мариуполя будет взята под плотнейший контроль
20 ноября 2018, 20:39 • 97 • Политика
В соответствии с приказом президента Украины Петра Порошенко в ближайшее время будет создано новое управление морской охраны, которое возьмет под свой плотный контроль морскую границу страны от Измаила до Мариуполя. Об этом глава государства заявил в центре подготовки пограничников.
Президент добавил, что для защиты морских рубежей также сформированы подразделения быстрого реагирования. В течение двух лет они будут оснащены легкими вертолетами.
В последнее время усиливается противостояние России и Украины в Азовском море. Киев усиливает военное присутствие в регионе и собирается ввести в эксплуатацию военно-морскую базу.
Несколько дней назад россиский сенатор Франц Клинцевич заявил, что РФ может практически мгновенно перекрыть Азовское море для украинских кораблей, если продолжится беспредел с задержанием судов, посещающих порты Крыма.
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