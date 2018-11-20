Порошенко: Морская граница Украины от Измаила до Мариуполя будет взята под плотнейший контроль

В соответствии с приказом президента Украины Петра Порошенко в ближайшее время будет создано новое управление морской охраны, которое возьмет под свой плотный контроль морскую границу страны от Измаила до Мариуполя. Об этом глава государства заявил в центре подготовки пограничников.

Президент добавил, что для защиты морских рубежей также сформированы подразделения быстрого реагирования. В течение двух лет они будут оснащены легкими вертолетами.

В последнее время усиливается противостояние России и Украины в Азовском море. Киев усиливает военное присутствие в регионе и собирается ввести в эксплуатацию военно-морскую базу.

Несколько дней назад россиский сенатор Франц Клинцевич заявил, что РФ может практически мгновенно перекрыть Азовское море для украинских кораблей, если продолжится беспредел с задержанием судов, посещающих порты Крыма.