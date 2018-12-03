«Порошенко лишил украинцев Родины»: Кадыров написал обличительное обращение к президенту Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, запретив мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на Украину из России, Петр Порошенко нарушил права самих украинцев. Множество людей, выросших на Украине, потеряли возможность навещать родные города и могилы родственников. «Петр Порошенко лишил украинцев Родины», — отметил Рамзан Кадыров.

Напомним, что указ президента Порошенко о запрете гражданам России мужского пола на въезд в страну был подписан после введения в 10 регионах Украины военного положение. Поводом для подобных действий послужил инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе.

Трое украинских кораблей там нарушили границу России и были задержаны вместе с членами своего экипажа. Массовые остановки и отказы во въезде российским гражданам на Украину последовали еще даже до появления официального указа Порошенко. «Петр Порошенко лишил украинцев Родины», — суммировал ситуацию глава Чечни.

«В России только по официальным данным проживает более двух млн украинцев, которые официально это признают. И вот Петр Порошенко лишил их права навешать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, пройтись по улицам родного города на Украине», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

К этому политик добавил: «Но Запад будет рукоплескать Порошенко, несмотря на то, что грубо и бесчеловечно ущемлены права миллионов человек».

Отметим, что ранее страны-члены G7 действительно выпустили совместное коммунике, в котором поддержали Украину в инциденте в Керченском проливе. Они потребовали от России освободить украинских моряков и вернуть в распоряжение Киева задержанные корабли.

Подробней с позицией Рамзана Кадырова по данному вопросу вы можете ознакомиться на странице главы Чечни в социальной сети «ВКонтакте».