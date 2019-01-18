Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео

Глава Украины Пётр Порошенко выбил телефон из рук попытавшегося задать ему вопрос украинца. После этого полиция обыскала мужчину и попыталась выяснить его личность.

Президент Украины Пётр Порошенко во время томос-тура по стране лично выбил телефон с камерой из рук украинца, попытавшегося задать ему вопрос о свободе слова на Украине. Подробности инцидента рассказал известный YouTube-блогер Анатолий Шарий.

На записи видно, как окружённый толпой людей Порошенко делает с ними селфи. Один из украинцев пытается воспользоваться этим. Он подходит с телефоном к президенту Украины и, включив камеру, пытается задать ему свой вопрос.

Быстро становится понятно, что Порошенко отвечать ни на какие вопросы не хочет. Не дослушав украинца, он лично выбивает у него из рук телефон, и устройство падает на землю. Однако на этом история не заканчивается.

После инцидента сотрудники полиции устроили обыск мужчины и содержимого его рюкзака. Не найдя ничего подозрительного, охранники пытаются выяснить личность украинца. Тот в шутку представляется Алексеем Вронским, героем романа Льва Толстого "Анна Каренина". Полицейские юмора не поняли и попытались пробить имя по базе данных. При этом один из них назвал владельца телефона "провокатором" и "российским сепаратистом".