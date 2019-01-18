Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что дарили Владимиру Путину
Петя продолжает тyp. Мы продолжаем Петю
Хвалит и критикует. Вице-адмирал ВМС США высказалась о российских военных (Алекс...
Кого будет защищать голодный американский солдат?
Главная / Политика

Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео

18 января 2019, 02:39  •  81 • Политика
Глава Украины Пётр Порошенко выбил телефон из рук попытавшегося задать ему вопрос украинца. После этого полиция обыскала мужчину и попыталась выяснить его личность.
Президент Украины Пётр Порошенко во время томос-тура по стране лично выбил телефон с камерой из рук украинца, попытавшегося задать ему вопрос о свободе слова на Украине. Подробности инцидента рассказал известный YouTube-блогер Анатолий Шарий.
На записи видно, как окружённый толпой людей Порошенко делает с ними селфи. Один из украинцев пытается воспользоваться этим. Он подходит с телефоном к президенту Украины и, включив камеру, пытается задать ему свой вопрос.
Быстро становится понятно, что Порошенко отвечать ни на какие вопросы не хочет. Не дослушав украинца, он лично выбивает у него из рук телефон, и устройство падает на землю. Однако на этом история не заканчивается.
После инцидента сотрудники полиции устроили обыск мужчины и содержимого его рюкзака. Не найдя ничего подозрительного, охранники пытаются выяснить личность украинца. Тот в шутку представляется Алексеем Вронским, героем романа Льва Толстого "Анна Каренина". Полицейские юмора не поняли и попытались пробить имя по базе данных. При этом один из них назвал владельца телефона "провокатором" и "российским сепаратистом".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

81
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 23:24
"Киев продолжит падение в пропасть": Госдума о повышении штрафа за продажу книг из России на Украине
17 января 2019, 23:24
"Опыт прошлого года подтверждает": Грызлов сообщил о готовящихся Киевом предвыборных провокациях в Донбассе
17 января 2019, 16:54
Сыгравшие на руку либералам пираты в Бенине потребовали выкуп за русских моряков
Загрузка...
17 января 2019, 16:54
Жириновский предложил высадить российский спецназ на японские острова
17 января 2019, 07:09
Трамп что-то скрывает: Американские сенаторы хотят допросить переводчиков со встреч президента США с Путиным
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукашенко о "пробе на зуб"
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние армии страны
16 января 2019, 05:09
Он вообще уже никому не президент: Эксперт раскрыл, почему "забастовка" в рядах ВСУ может быть не последней
17 января 2019, 00:39
Бойко - в тюрьме, а Макаревич - в совете по культуре: Коротченко о высылке из России критиковавшей Киев журналистки
17 января 2019, 15:09
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.