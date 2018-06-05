«Порошенко лично дал приказ уничтожить «Боинг», - заявил экс-депутат Верховной Рады Украины

Бывший депутат украинского парламента Алексей Журавко заявил о прямой причастности Петра Порошенко к гибели пассажирского «Боинга» в небе над Донбассом.

- Что касается малазийского Боинга МН-17, сбитого 17 июля 2014 года, то я могу с уверенностью на 100% сказать, что эти смерти на совести Порошенко, - написал он на своей страничке в Facebook (ныне заблокированной). - В очень узких кругах, и приближенных к Порошенко, утверждают, что он лично через министра обороны Гелетея, давал команду на уничтожение этого самолета».

- Кто же эти осведомленные люди? - позвонили мы Алексею Журавко.

- Об этом мне действительно рассказывают люди из ближайшего окружения Порошенко, - прокомментировал он «Комсомолке». - И в парламенте есть люди, которые знают, что команду на уничтожение дал лично он. Я не буду их имен называть, чтобы не доставить им проблем - не исключаю, что в будущем будут пропадать свидетели все этих разговоров, а также люди, которые непосредственно знают, что же случилось с «Боингом».

В очень узких кругах, и приближенных к Порошенко, утверждают, что он лично через министра обороны, давал команду на уничтожение этого самолетаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А у них есть реальные доказательства этого? Записи разговоров, документы...

- Думаю, когда власть поменяется, будет предоставлено все. Политическая ситуация на Украине сегодня в пикЕ, Порошенко проигрывает не только в соцопросах - люди его реально ненавидят. В процессе избирательной компании, которая скоро начинется, течь по этой истории пойдет сильная и определенные политические силы будут заявлять об этом громко...

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