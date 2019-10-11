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Порошенко косплеит Саакашвили: Стариков признал провальной попытку "шоколадного короля" раскачать Украину
11 октября 2019, 03:09 • 53 • Политика
Николай Стариков признал провальной попытку "шоколадного короля" Петра Порошенко раскачать Украину. Эксперт отметил, что политик фактически косплеит своего оппонента Михаила Саакашвили.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко увлёкся косплеем экс-главы Грузии Михаила Саакашвили и пытается вывести на улицы своих сторонников. Об этом РИА ФАН заявил публицист Николай Стариков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Порошенко ошибочно надеется возглавить новый протест на Украине. При этом глава государства признаёт ошибку и своей команды, которая проиграла националистам в информационном освещении решения подписать "формулу Штайнмайера".
Как считает Стариков, в современной Украине слово "майдан" употребляют исключительно в положительном значении. Однако Зеленский совершил "оговорку по Фрейду", вложив в слово отрицательный смысл.
Сейчас против Порошенко возбуждено около 14 уголовных дел, и политик пытается набрать политический вес для зажиты от преследования. Но для организации госпереворота нужны не только деньги, но и поддержка других государств, готовых легализовать антиконституционные действия. С этим есть проблемы.
"В США совершенно никто - ни республиканцы, ни демократы не хотят играть на украинском поле... Другие страны Запада также настроены на конструктивное общение с нынешним руководством Украины", - поведал Стариков.
Успеха экс-президент сможет достичь в том случае, если Владимир Зеленский растеряет доверие простых украинцев. Но этого не случится даже в том случае, если новое руководство решится на силовой разгон акций протеста.
Всё просто: народ отвернулся от "шоколадного короля".
Как сообщает "Вечерняя Москва", критически позиции Петра Порошенко оценила и экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она напомнила, что именно экс-президент одобрил "формулу Штайнмайера" и называл всех противников соглашений "сепаратистами", призывая не раскачивать лодку.
Теперь же эта "мерзость" как раз и раскачивает страну.
"Эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы", - заявила она.
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