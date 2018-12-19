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Порошенко, Климкин, Насалик: Кто из чиновников Украины имеет "тайную" родню в России

19 декабря 2018, 07:09  •  124 • Политика
СБУ начала проверять госслужащих на наличие родственников в России. В это время журналисты отыскали русскую родню президента Украины Петра Порошенко, а также других высших лиц государства.
Президент Украины Пётр Порошенко приказал Службе безопасности Украины (СБУ) проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством России. Особое внимание украинский лидер потребовал уделить работникам силовых структур. Это произошло после того, как журналистам стало известно, что у одного из руководителей украинской разведки жена и дочь имеют российское гражданство.
Понятно, что такая проверка в преддверии выборов на Украине нужна для поднятия рейтинга действующего главы государства, стремительно теряющего поддержку населения страны. Однако "неудобные" родственники в России есть как у самого Порошенко, так и у членов его самого ближайшего окружения, так что затеянная им проверка грозит дать совершенно обратный эффект.
Так, ещё в мае 2017 года украинские журналисты нашли родню Порошенко в Крыму, которая не только имеет российские паспорта, но и ещё активно поддерживает воссоединение полуострова с Россией. Речь идёт о жене сына президента Украины Юлии Алихановой, которая является дочкой отставного российского военного Льва Алиханова.
"Мы же были всегда Россией, мы никогда не были Украиной", - цитировали украинские СМИ слова тетки Юлии Алихановой.
Также "рыльце в пушку" у главы Управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея, который отвечает за безопасность высших лиц украинского государства. По данным украинских журналистов, он имеет целых два коттеджа в Крыму. Они располагаются в Алупке и были приобретены лично Гелетеем.
Впрочем, наличие недвижимости в Крыму - вообще характерная черта украинских силовиков. Ей располагают многие офицеры СБУ. А один из них - подполковник Александр Музыченко даже умудрился получить российский паспорт. При этом он до сих пор работает в украинской спецслужбе.
Не обходится и без курьёзов. Так, тесть главы МИД Украины Павла Климкина не только обладает гражданством России, но и имеет медаль "За возвращение Крыма". Отцом жены украинского министра является российский генерал Юрий Михайленко.
Кроме того, на гражданке России женат министр энергетики Украины Игорь Насалик. Чиновники министерств юстиции и внутренних дел Украины также не испытывают недостатка в российских родственниках.
Глава украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв считает, что объявленная Порошенко "охота на ведьм" вряд ли затронет кого-то из вышеперечисленных. Скорее всего, "козлов отпущения" сделают из кого-то рангом пониже, уверен он.
"Конечно, найдут козлов отпущения из тех, кто пониже. Но никто не посмеет лезть в семью высших чиновников, не говоря уже о семье президента. Глава СБУ Василий Грицак фактически руководит службой безопасности Порошенко, а не всей страны. Поэтому к проблеме российских родственнико он подойдет со всем пониманием - чутко и избирательно", - цитирует "РИА Новости" слова Андрея Золотарёва.

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