Порошенко: Киев готов приступить к плану действий по членству в НАТО

Украинский лидер Пётр Порошенко провёл в Брюсселе встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой была «подчёркнута важность следующего саммита» альянса для «фиксации евроатлантических амбиций Украины».

Как заявили в пресс-службе президента, Порошенко поблагодарил НАТО и Столтенберга «за последовательную консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и практическую помощь в укреплении обороноспособности страны».

«Глава государства выразил надежду, что государства — члены альянса поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова уже сегодня приступить к выполнению плана действий по членству в НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Порошенко заявили, что украинский лидер 13—14 мая посетит Брюссель, где проведёт встречи в том числе со Столтенбергом и президентом Евросовета Дональдом Туском.

В марте Порошенко заявил, что в течение пяти лет Украина «приблизится» к вступлению в ЕС и НАТО.

Эксперт Андрей Иванов прокомментировал в беседе с ФАН закон о внесении в Конституцию Украины изменений, закрепляющих курс на вступление в Евросоюз и НАТО.