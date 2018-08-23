«Порошенко хватается за любой шанс для самопиара»: сможет ли Украина создать «одну из сильнейших армий в Европе»

Заявления о том, что украинская армия станет «одной из сильнейших в Европе», а военный парад ВСУ в Киеве может вызвать «землетрясение» в России — это часть предвыборной политической кампании Петра Порошенко и его команды, считают эксперты. Политологи отмечают, что власти в Киеве используют предстоящий парад на День независимости страны 24 августа как повод для самопиара. При этом, по мнению аналитиков, вооружение ВСУ сильно устарело, а качество модернизации находится на очень низком уровне.

Заявление о «землетрясении» в Кремле от украинского военного парада, а также слова украинского президента о том, что ВСУ станут «одной из сильнейших в Европе» армий — часть предвыборной пиар-кампании Петра Порошенко и его политической команды, уверены эксперты.

«Собственно говоря, для этого он (парад. — RT) и затевается. Я думаю что, конечно, Пётр Порошенко уже загодя готовился к этому событию», — сказал в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.

Ранее глава Украины Пётр Порошенко заявил, что Вооружённые силы Украины станут «одной из сильнейших в Европе» армий. Эти слова он произнёс на форуме ветеранов и волонтёров в Киеве.

«Наша армия будет одной из сильнейших в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твёрдо знают, за что они воюют, что они защищают и куда они движутся», — сказал он.

В свою очередь, депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Олег Барна заявил, что военный парад на День независимости страны 24 августа вызовет «землетрясение в Кремле». В эфире телеканала News One он отметил, что парад позволит гражданам страны увидеть боеспособность украинской армии.

«Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — сказал депутат.

Тем не менее украинские войска испытывают некоторые проблемы. Так, телеведущая указала депутату на инциденты, связанные с поломкой военной техники и участием её в ДТП. Барна ответил, что «в аварии не попадает только тот, кто постоянно лежит на диване».

Напомним, в среду, 22 августа, украинский танк Т-84-120 «Ятаган», модифицированный под стандарты НАТО, заглох в центре Киева. Он направлялся на генеральную репетицию парада. Из-за инцидента на несколько часов было перекрыто движение в центре города. А 18 августа украинский зенитный ракетный комплекс «Бук» врезался в бизнес-центр в Киеве. ЗРК ехал с репетиции парада.

«Дорого обойдётся налогоплательщикам»

Пётр Порошенко и его политическая команда склонны преувеличивать характеристики украинского вооружения и результаты своей деятельности в сфере военно-промышленного комплекса, отметил политолог Мезухо.

«Ему (Петру Порошенко. — RT) надо говорить сейчас много, часто выступать в СМИ. Потому что страна вступает в активную фазу выборов народных депутатов и президента Украины. Конечно, в этой связи Порошенко будет хвататься за любой шанс для самопиара. В этом ему помогут члены его политической команды, которые рассчитывают на то, что они попадут в новый созыв украинского парламента», — сказал он.

При этом сам парад на День независимости будет использован Киевом в политических целях, убеждён Мезюхо. Политолог выразил мнение, что подобные мероприятия на Украине вызывает политические споры и не всегда идут по плану.

«Я думаю, киевляне помнят парады, проводимые Виктором Ющенко (бывший президент Украины. — RT). Тогда на этих парадах не всё всегда шло гладко. И кстати, ещё тогда его критиковали политические оппоненты за то, что он тратит деньги на эти мероприятия, которые просто не по карману. И если это тогда было не по карману, то и сейчас наверняка это очень дорого обойдётся украинским налогоплательщикам», — сказал он.

Находящаяся на вооружении украинской армии военная техника, которая будет продемонстрирована на параде, практически вся не отвечает современным стандартам, отметил эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. По его словам, при таком уровне оснащённости ВСУ не смогут стать «одной из сильнейших в Европе» армий.

«Та техника, которую эксплуатируют сейчас ВСУ, по сути своей представляет устаревшие образцы советской техники далеко не в лучшем состоянии. Конечно, среди них есть что-то модернизированное — как, допустим, танки. Но уровень этой модернизации и, самое главное, качество производства, которое невероятно сейчас упало на Украине благодаря реформациям проевропейского правительства, — очень низкий уровень», — сказал он в беседе с RT.

В качестве подтверждения своих слов эксперт напомнил опыт участия ВСУ в учениях НАТО в июне этого года. Дрозденко напоминает, что тогда у украинского танка сломался автомат заряжания и заклинило пушку.

«То есть всё прямо рассыпалось на глазах. И это у модернизированного современного танка. Так что не знаю, о чём тут говорить. Максимум, что они могут — это покрасить свою старую технику», — заключил он.

Ранее украинский журналист Александр Дубинский в своём Facebook отмечал, что ВСУ нечем хвастаться на этом параде. А самым высокотехнологичным достижением военной промышленности страны он назвал Bentley Bentayga депутата Верховной рады Сергея Пашинского.

«Что демонстрируем (на параде. — RT)? Куда ушли деньги, которые мы 4,5 года платим в качестве военного сбора?» — задался вопросом Дубинский.

Американская инспекция

Этот парад важен для украинских властей и лично для Порошенко ещё и потому, что на нём будет присутствовать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, считают эксперты.

О том, что Болтон посетит парад, ранее сообщил посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый. Дипломат добавил, что подвергся критике за то, что на парад не приедет Трамп.

По словам заместителя председателя Института СНГ Владимира Жарихина, именно от этого визита зависит, поддержит Вашингтон действующего украинского президента или альтернативного кандидата на мартовских президентских выборах.

«США хорошо осведомлены о том, что... нет смысла складывать все яйца в одну корзину», — сказал он.