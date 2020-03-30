Порошенко избран Гетьманом Украины: Несогласные собирают чемоданы и валят в Россию

Это называется реванш и сепаратизм! Спустя всего год после выборов Президента, сторонники Петра Порошенко назвали себя высшей расой, а Петра Порошенко избрали гетьманом Украины.По словам сторонников Порошенко, несогласные с этим украинцы могут собрать чемоданы и ехать в Россию.Вятрович прямо сказал, что каждый украинец должен принять истину:«Бандера герой, Порошенко — гетьман Украины, а Зеленский — дилетант».Вятрович считает, что несогласные с истиной не могут считаться украинцами и должны покинуть территорию страны.Помимо этого, гражданка США, которая 5 лет возглавляла МОЗ, считает, что генеральная прокуратура не имеет права открывать уголовные дела против сторонников Порошенко, поскольку они патриоты.Супрун назвала Стерненко, зарезавшего человека, «примером нового украинца». В его жилах течет кровь высшей расы!Помимо этого, Петр Порошенко уже публично выступает в роли альтернативного президента Украины.Он декларирует тезисы от имени украинского народа, а к законной власти обращается как к врагам:Это и есть реванш! Вся страна предупреждала Президента Зеленского, что если Порошенко не понесет наказания за содеянное, он вновь захватит власть.Они не боятся крови и жестокости. Они не боятся слез матерей и горя украинского народа.Им плевать на всё в жажде захвата власти и скорее всего это вновь произойдет.