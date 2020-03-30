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Порошенко избран Гетьманом Украины: Несогласные собирают чемоданы и валят в Россию
30 марта 2020, 13:35 • 55 • Украина
Это называется реванш и сепаратизм! Спустя всего год после выборов Президента, сторонники Петра Порошенко назвали себя высшей расой, а Петра Порошенко избрали гетьманом Украины.
По словам сторонников Порошенко, несогласные с этим украинцы могут собрать чемоданы и ехать в Россию.
Вятрович прямо сказал, что каждый украинец должен принять истину:
«Бандера герой, Порошенко — гетьман Украины, а Зеленский — дилетант».
Вятрович считает, что несогласные с истиной не могут считаться украинцами и должны покинуть территорию страны.
Помимо этого, гражданка США, которая 5 лет возглавляла МОЗ, считает, что генеральная прокуратура не имеет права открывать уголовные дела против сторонников Порошенко, поскольку они патриоты.
Супрун назвала Стерненко, зарезавшего человека, «примером нового украинца». В его жилах течет кровь высшей расы!
Помимо этого, Петр Порошенко уже публично выступает в роли альтернативного президента Украины.
Он декларирует тезисы от имени украинского народа, а к законной власти обращается как к врагам:
Это и есть реванш! Вся страна предупреждала Президента Зеленского, что если Порошенко не понесет наказания за содеянное, он вновь захватит власть.
Они не боятся крови и жестокости. Они не боятся слез матерей и горя украинского народа.
Им плевать на всё в жажде захвата власти и скорее всего это вновь произойдет.
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