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Порошенко избавился еще от одного советника, претендующего на президентство
18 февраля 2019, 19:39 • 87 • В мире
Советник Петра Порошенко Игорь Смешко, заявивший о своих президентских амбициях, был уволен указом действующего президента Украины
Еще один советник украинского гаранта решил попробовать свои силы в борьбе за главный пост в стране. О своих президентских амбициях заявил Игорь Смешко, который уже прошел регистрацию в избирательной комиссии.
Как сообщают "Украинские новости", в связи с этим Порошенко издал указ, в соответствии с которым Смешко освобожден от исполнения своих обязанностей.
Незадолго до этого освобождена от исполнения обязанностей внештатного советника Порошенко Ольга Богомолец, также решившая стать кандидатом в президенты Украины.
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