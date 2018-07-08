Порошенко: исторические отношения Украины и Польши требуют профессионального пересмотра

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КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко предложил совместно с Польшей пересмотреть отношения двух стран во время Второй мировой войны.

"Отношения (между Польшей и Украиной) в период Второй мировой войны требуют совместного пересмотра. Они должны базироваться на исконном стремлении установить правду о конфликте, какой бы горькой она ни была для двух стран", - заявил Порошенко в воскресенье, находясь в селе Сахрынь Люблинского воеводства Польши во время открытия мемориала памяти украинцев, погибших от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

По его мнению, "заниматься этой правдой должны не политики, а историки". "Мы никогда не дадим политизировать эти страницы истории", - утверждал Порошенко, призвав "к примирению, взаимоуважению и поиску того, что объединяет".

Украинский лидер высказался против односторонних политических оценок общего исторического прошлого, "поскольку они не соответствуют процессу исторического примирения". Он также положительно оценил изменения в польское законодательство относительно Института национальной памяти.

Порошенко призвал и украинцев, и поляков "к христианскому взаимному прощению".

Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня.

Тогда, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации эти события достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов, жертвами чего стали тысячи человек, главным образом женщины, дети и старики.

В 1944 году многие украинцы в селе Сахрынь погибли от рук польских крестьянских батальонов.

На Украине и в Польше разное отношение к событиям на Волыни и в Восточной Галичине 1943-1944 годов. Сейм Польши назвал Волынскую трагедию геноцидом польского народа, украинские историки это отрицают. Польские историки возлагают ответственность за убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а большинство украинских историков убеждено в ответственности за эти преступления обеих сторон. В Польше считают, что вследствие этнических чисток погибли более 100 тыс. поляков и 5-10 тыс. украинцев. На Украине говорят о нескольких десятках тысяч убитых поляков и до 20 тыс. украинцев.

Сейм Польши 22 июля 2016 года принял постановление, в котором преступления ОУН и УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом. Между тем Верховная рада в 2015 году признала деятельность ОУН - УПА борьбой за независимость Украины. А в августе 2016 года в Раде был зарегистрирован проект постановления о признании геноцидом действий Польского государства по отношению к украинцам в 1919-1951 годах. В 2017 году в Польше впервые отметили годовщину Волынской трагедии на государственном уровне.

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