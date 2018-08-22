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Порошенко испугался числа «адвокатов Путина» на Украине

22 августа 2018, 17:24  •  148 • В России

На форуме ветеранов, который прошел в Киеве, Петр Порошенко сделал страшное для него признание. Оценивая ситуацию на Украине, он не смог сдержаться, чтобы в очередной раз не упомянуть Владимира Путина.

- Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него (Путина – прим. авт.) адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину, - заявил он в своем выступлении, одновременно выразив сожаление, что ветераны встречаются с ним не в Донецке или Луганске.

Оставим в стороне ошибку Порошенко, назвавшего украинский политический паноптикум политикумом. Зададимся другим вопросом – паранойя у Петра Алексеевича или он простодушно хитрит? Ни для кого не секрет, что украинские политики называют своих оппонентов «агентами Путина» чаще, чем чистят зубы.

Безусловно, есть в этой фразе и предвыборный момент. Через полгода на Украине изберут нового президента. Пора открывать огонь по конкурентам.

И «снять ответственность за войну» - это Порошенко так об устроенной им же карательной операции в Донбассе. Она все более непопулярна у населения. И не случайно Порошенко переводит стрелки, заявляя, что «ключи от мира» не в Киеве, Брюсселе или Вашингтоне, а в Москве.

Возлагая на Россию ответственность за войну, он одновременно сваливает свою вину и свою непопулярность на конкурентов за кресло президента Украины - «адвокатов Путина». Дескать, это они все плохие - а я, Порошенко, голубь мира. Не я отдавал приказы атаковать Донбасс, это «адвокаты Путина», «агенты Кремля».

Но самое веселое на Украине еще впереди. Уже скоро одни «агенты Путина» начнут разоблачать других «агентов Путина». Это уже стало национальной украинской забавой. Чревата она только одним неприятным последствием. Можно увлечься и повторить подвиг экс-министра обороны США Джеймса Форрестола, выбросившегося из окна с криком: «Русские идут!»

P.S. А насчет встречи с украинскими ветеранами-карателями в Луганске или Донецке Петр Алексеевич может не беспокоиться. Они обязательно там встретятся. На скамье подсудимых.

МНЕНИЕ

Кадыров: У Порошенко все меньше сторонников на Украине

Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм удивился тому, что Петр Порошенко обвинил украинских политиков в поддержке Владимира Путина.

- Очень странно, что президент Украины обвиняет своих коллег в адекватности. Фактически, Порошенко сам подтвердил, что сторонников у него на Украине с каждым разом все меньше. И здесь ему стоит обвинять не Россию и Владимира Путина, а лишь себя, - отметил глава Чечни (подробности)

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