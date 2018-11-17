Порошенко использует антироссийские санкции как повод попросить деньги - эксперт

Петр Порошенко своими призывами об усилении санкций против России старается попасть в унисон с политикой США и заручиться финансовой поддержкой Белого дома. Такого мнения придерживается политолог Александр Асафов.

Об усилении санкций в отношении РФ Порошенко в очередной раз заговорил на встрече с делегацией Национального демократического института США и Европейского парламента. Однако на самом деле призывы украинского лидера на появление новых ограничений никак не влияют.

Порошенко пытается выдать события в своей стране за основания для расширения антироссийских санкций. Он периодически напоминает Западу об угрозе со стороны России и просит защиты.

Поведение Порошенко политолог объяснил RT тем, что Украина остро нуждается в деньгах. Поддержка санкционной политики - способ их выпросить. Кроме того, украинский президент рассчитывает получить от Запада поддержку на выборах.