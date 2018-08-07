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Порошенко инициирует заседание СНБО из-за опасений вмешательства в выборы
07 августа 2018, 11:39 • 35 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко инициирует заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за опасений вмешательства в предстоящие выборы на Украине.
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
Об этом он написал в своём Facebook.
«Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы», — отметил Порошенко.
Президентские и парламентские выборы должны пройти на Украине в 2019 году.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия может якобы попытаться оказать влияние на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году. С таким заявлением в апреле выступил и Порошенко.
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