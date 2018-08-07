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Порошенко инициирует заседание СНБО из-за опасений вмешательства в выборы

07 августа 2018, 11:39  •  35 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко инициирует заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за опасений вмешательства в предстоящие выборы на Украине.
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
 

Об этом он написал в своём Facebook.

«Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы», — отметил Порошенко.

Президентские и парламентские выборы должны пройти на Украине в 2019 году.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия может якобы попытаться оказать влияние на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году. С таким заявлением в апреле выступил и Порошенко.

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