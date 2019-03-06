Порошенко инициирует международный аудит «Укроборонпрома»

Президент Украины Пётр Порошенко инициирует международный аудит концерна «Укроборонпром». Об этом он заявил на заседании СНБО.

«Мы инициируем сейчас, согласно закону о национальной безопасности, комплексный международный аудит концерна «Укроборонпром». Комплексную ревизию всех контрактов», — приводит его слова пресс-служба.

Порошенко подчеркнул, что всё должно быть абсолютно прозрачно и необходимо обеспечить полное доверие.

Глава государства также предложил расширить наблюдательный совет концерна за счёт специалистов из стран НАТО.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал об убытках вследствие махинаций в «Укроборонпроме».

Посол США Мари Йованович призвала Киев немедленно провести полный аудит.