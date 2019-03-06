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Порошенко инициирует международный аудит «Укроборонпрома»
06 марта 2019, 22:09 • 11 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко инициирует международный аудит концерна «Укроборонпром». Об этом он заявил на заседании СНБО.
Reuters
«Мы инициируем сейчас, согласно закону о национальной безопасности, комплексный международный аудит концерна «Укроборонпром». Комплексную ревизию всех контрактов», — приводит его слова пресс-служба.
Порошенко подчеркнул, что всё должно быть абсолютно прозрачно и необходимо обеспечить полное доверие.
Глава государства также предложил расширить наблюдательный совет концерна за счёт специалистов из стран НАТО.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал об убытках вследствие махинаций в «Укроборонпроме».
Посол США Мари Йованович призвала Киев немедленно провести полный аудит.
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