Глава МИД Украины Павел Климкин отчитался о разрыве около полусотни двусторонних соглашений с Россией и пообещал новую серию «последнего прощай»

Автор:

Павленко Дмитрий

По мере приближения к 31 марта 2019 года – дню, который вряд ли коренным образом изменит политическую систему, но может внести коррективы в перечень лиц у властной кормушки Незалежной, градус антироссийской и русофобской истерии действующего режима Петра Порошенко продолжает заметно расти.

С одной стороны, продолжается вакханалия, связанная с полученным из рук Константинопольского патриарха «томосом» на создание собственной эрзац-церкви. С другой, Порошенко и его клика продолжают затянувшееся «остаточне прощевання» с ненавистной Россией, разрывая ныне действующие договорённости и соглашения.

Напомним, что 6 декабря минувшего года Верховная рада окончательно разорвала подписанный в 1997-м Большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Официально он прекращает своё действие 1 апреля 2019 года – на следующий день после выборов президента Украины.

18 января 2019 года глава МИД Незалежной Павел Климкин похвастался перед журналистами тем, что Киев уже расторг 49 соглашений с Москвой. Среди них 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных.